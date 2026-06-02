Cristiano Ronaldo est arrivé au camp d'entraînement de l'équipe nationale du Portugal

La légende vivante du football, joueur d'Al-Nassr et capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, est une fois de plus sous les projecteurs. L'attaquant expérimenté a annoncé via ses réseaux sociaux officiels qu'il avait rejoint sa sélection nationale avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui débutera en Amérique du Nord.

Se préparant sérieusement pour la compétition mondiale organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique, Ronaldo a publié une nouvelle photo avec le maillot de l'équipe nationale, accompagnée d'une légende enthousiaste : « Mission : Mondial a commencé ! » a-t-il écrit.

Bien qu'il ait 41 ans, le célèbre attaquant est toujours en excellente forme physique et a été dûment inclus dans la liste finale pour la Coupe du Monde 2026 par le sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez. Il est à noter que ce tournoi entrera dans l'histoire comme la sixième Coupe du Monde de la carrière de la star portugaise, un record absolu sans précédent dans le monde du football.

Performance historique : Pour rappel, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales. À ce jour, il a disputé 226 matchs officiels sous le maillot portugais et a réussi à trouver le chemin des filets 143 fois. Il a réussi à marquer.

La prochaine Coupe du Monde sera doublement passionnante pour nos fans. En effet, les hommes de Roberto Martínez affronteront dans le groupe K la RD Congo, la Colombie et l' équipe nationale d'Ouzbékistan, qui s'est qualifiée pour le Mondial pour la première fois de son histoire. Nous aurons donc la chance de voir nos compatriotes affronter le légendaire Ronaldo demain !