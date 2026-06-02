Cristiano Ronaldo et la Coupe du Monde 2026 : Une légende a besoin d'un tournoi à la hauteur de son statut

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Cristiano Ronaldo et la Coupe du Monde 2026 : Une légende a besoin d'un tournoi à la hauteur de son statut

Le soir du 10 décembre 2022, au stade Al-Thumama de Doha, Cristiano Ronaldo n'a pas pu retenir ses larmes au coup de sifflet final. La défaite inattendue du Portugal en quart de finale contre le Maroc a tellement blessé l'attaquant qu'il n'a même pas trouvé la force de dire au revoir aux supporters. La douleur était si intense qu'il n'a exprimé ses sentiments que le lendemain via les réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Goal.com .

« Gagner une Coupe du Monde avec le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière », a-t-il écrit sur sa page Instagram. « J'ai participé à cinq Coupes du Monde en 16 ans, joué aux côtés de grands joueurs et ressenti le soutien de millions de Portugais. J'ai tout donné sur le terrain, je n'ai jamais fui le combat et je n'ai jamais abandonné ce rêve. Malheureusement, hier, ce rêve a pris fin. »

Cependant, ce n'était pas encore la fin. Malgré ses 41 ans en janvier, Cristiano Ronaldo reste au cœur des plans du Portugal pour la Coupe du Monde 2026. Sa dernière tentative vers la gloire pourrait être la meilleure de sa carrière. Le tournoi au Qatar a coïncidé avec une période difficile après son départ de Manchester United, ce qui a suscité de nombreuses critiques.

Des rapports ont circulé selon lesquels il aurait menacé de quitter le camp de l'équipe après avoir été mis sur le banc lors du match des huitièmes de finale contre la Suisse. Goncalo Ramos, qui l'a remplacé, a marqué un triplé pour assurer la victoire 6-1 de l'équipe. Néanmoins, Ronaldo insiste sur le fait que sa loyauté envers son pays ne s'éteindra jamais et qu'il se battra toujours pour les objectifs collectifs.

Désormais, le temps est le meilleur conseiller. Pour Cristiano Ronaldo, le tournoi de 2026 n'est pas seulement une dernière chance, mais le dernier champ de bataille pour cimenter son statut légendaire avec le trophée mondial ultime. Le monde du football attend avec impatience de voir s'il pourra réaliser ce grand rêve.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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