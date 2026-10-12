Le but contre son camp de Jahongir O‘rozov coûte cher au Rubin

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Le but contre son camp de Jahongir O‘rozov coûte cher au Rubin

Dans le cadre de la 10e journée de la Premier League russe (RPL), le club de Rubin Kazan a accueilli le Dynamo Moscou sur son terrain. Ce match central, disputé dans une atmosphère tendue, s'est soldé par une courte victoire des visiteurs sur le score de 1-0.

Le sort du match a été scellé par un malheureux but contre son camp en première mi-temps et par des cartons rouges distribués dans les deux camps.

Le tournant du match et les cartons rouges

Les événements marquants de la rencontre à l'Ak Bars Arena ont été les suivants :

  • Le but contre son camp à la 30e minute : L'unique but de la rencontre est survenu au milieu de la première période : le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Jahongir O‘rozov, a commis une erreur en tentant de dégager le ballon et a marqué contre son propre camp (0-1) ;

  • Temps de jeu complet : Le légionnaire ouzbek de 20 ans a débuté le match en tant que titulaire et a disputé l'intégralité des 90 minutes ;

  • Tensions sur le terrain : La situation du Rubin, mené au score, s'est compliquée à la 37e minute avec l'expulsion d'Ilya Samoshnikov. Du côté des visiteurs, Rubens a été exclu à la 82e minute.

Changements au classement

Ce résultat a provoqué des changements importants dans le haut du tableau :

  • Le Dynamo prend la tête : En remportant 3 points précieux à Kazan, le club moscovite porte son total à 22 points et s'empare de la première place du classement de la RPL ;

  • Le Rubin reste à la 6e place : Battus à domicile, les hommes de Rashid Rakhimov restent à la 6e place du classement avec 12 points.

Bien que ce match laisse des souvenirs amers à Jahongir O‘rozov, le fait que le jeune défenseur gagne la confiance totale du staff technique pour être titulaire indique qu'il continuera à progresser lors des prochaines journées.

Rubin KazanDynamo MoscouRPLJahongir O‘rozovFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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