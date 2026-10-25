Dans le cadre de la dernière journée de la Premier League russe, le club de Kazan, battu 0-2 à domicile par Krylia Sovetov, Rubin a connu un changement majeur dans son staff technique. La direction du club a décidé de mettre fin officiellement à sa collaboration avec l'entraîneur principal Frank Artiga. La décision a été actée.

Selon le service de presse du club de Kazan, la décision de démettre le technicien espagnol de ses fonctions a été prise par le président du conseil d'administration du club, Marat Safiullin. La direction a remercié Artiga pour ses services et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière.

Passage à Kazan : statistiques et résultats de 2026

Frank Artiga avait pris les commandes du Rubin au début de l'année 2026 :

Indicateurs enregistrés : Sous la direction de l'entraîneur espagnol, l'équipe a disputé un total de 28 matchs toutes compétitions confondues, enregistrant 9 victoires, 11 nuls et 8 défaites ; c'est le bilan affiché.

Classement au championnat : En raison de l'irrégularité des résultats, le Rubin occupe actuellement la 10e place du classement de la Premier League russe, une position qui ne satisfait pas les ambitions du club.

Le rôle de Jahongir O‘rozov au sein du Rubin

Pour les amateurs de football ouzbeks, cette démission suscite un grand intérêt en raison du lien direct avec notre compatriote au sein de l'équipe :

Position en défense : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Jahongir O‘rozov défend précisément les couleurs du Rubin ;

Statistiques : Notre compatriote a disputé 8 matchs lors du championnat en cours, écopant de 4 cartons jaunes grâce à son jeu actif et combatif.

L'identité du successeur et la confiance que le nouvel entraîneur accordera au défenseur ouzbek seront au cœur des enjeux des prochains matchs du Rubin.