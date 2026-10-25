Frank Artiga, l'entraîneur du Rubin où évolue Jahongir O‘rozov, quitte le club

·29·Sport
Frank Artiga, l'entraîneur du Rubin où évolue Jahongir O‘rozov, quitte le club

Dans le cadre de la dernière journée de la Premier League russe, le club de Kazan, battu 0-2 à domicile par Krylia Sovetov, Rubin a connu un changement majeur dans son staff technique. La direction du club a décidé de mettre fin officiellement à sa collaboration avec l'entraîneur principal Frank Artiga. La décision a été actée.

Selon le service de presse du club de Kazan, la décision de démettre le technicien espagnol de ses fonctions a été prise par le président du conseil d'administration du club, Marat Safiullin. La direction a remercié Artiga pour ses services et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière.

Passage à Kazan : statistiques et résultats de 2026

Frank Artiga avait pris les commandes du Rubin au début de l'année 2026 :

  • Indicateurs enregistrés : Sous la direction de l'entraîneur espagnol, l'équipe a disputé un total de 28 matchs toutes compétitions confondues, enregistrant 9 victoires, 11 nuls et 8 défaites ; c'est le bilan affiché.

  • Classement au championnat : En raison de l'irrégularité des résultats, le Rubin occupe actuellement la 10e place du classement de la Premier League russe, une position qui ne satisfait pas les ambitions du club.

Le rôle de Jahongir O‘rozov au sein du Rubin

Pour les amateurs de football ouzbeks, cette démission suscite un grand intérêt en raison du lien direct avec notre compatriote au sein de l'équipe :

  • Position en défense : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Jahongir O‘rozov défend précisément les couleurs du Rubin ;

  • Statistiques : Notre compatriote a disputé 8 matchs lors du championnat en cours, écopant de 4 cartons jaunes grâce à son jeu actif et combatif.

L'identité du successeur et la confiance que le nouvel entraîneur accordera au défenseur ouzbek seront au cœur des enjeux des prochains matchs du Rubin.

RubinFrank ArtigaJahongir O‘rozovPremier League russeFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Frank Artiga s'exprime sur le transfert de Jahongir O‘rozov au RubinFrank Artiga s'exprime sur le transfert de Jahongir O‘rozov au Rubin30 juillet 20:39« Rubin » avait d’abord refusé : O‘rozov se bat désormais pour une place de titulaire« Rubin » avait d’abord refusé : O‘rozov se bat désormais pour une place de titulaire6 août 17:49Le Rubin bat le Spartak lors des débuts de Jahongir O‘rozovLe Rubin bat le Spartak lors des débuts de Jahongir O‘rozov20 août 06:22Jahongir O‘rozov au Rubin : nouvelle histoire et grand bond financierJahongir O‘rozov au Rubin : nouvelle histoire et grand bond financier3 août 20:58Jakhongir Urozov en Premier League russe : nouveau transfert et saut financierJakhongir Urozov en Premier League russe : nouveau transfert et saut financier2 août 18:39O‘rozov rejoint la Premier League russe : le Rubin Kazan finalise son transfertO‘rozov rejoint la Premier League russe : le Rubin Kazan finalise son transfert30 juillet 09:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran