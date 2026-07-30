Une véritable bombe de transfert est sur le point d'exploser en Premier League russe (RPL). L'entraîneur espagnol du Rubin Kazan, Frank Artiga, s'est exprimé sur le défenseur du Dinamo Samarcande et de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Jahongir O‘rozovconcernant les informations sur son arrivée au club pour la toute première fois.

Auparavant, les médias avaient rapporté que le Rubin obtenait le jeune défenseur talentueux de 22 ans en prêt, avec une option d'achat définitif. Cette information a également été confirmée par Vadim Abramov, l'entraîneur du Dinamo Samarcande.

Zamin.uz rapporte les détails de ce transfert important, les réflexions de l'entraîneur formé à l'école du FC Barcelone et la participation historique d'O‘rozov à la Coupe du Monde.

Frank Artiga : « O‘rozov nous sera d'une aide précieuse »

Dans une interview accordée au site officiel du Rubin, le technicien espagnol a salué le transfert du joueur ouzbek. Selon l'entraîneur, l'arrivée d'O‘rozov renforcera considérablement la ligne défensive de l'équipe.

Extrait de la déclaration de Frank Artiga : « Je l'ai déjà dit, nous devons renforcer certains postes. Si ces informations et ce transfert sont officiellement confirmés, ce sera une excellente option pour nous. Jahongir a 22 ans, d'excellentes caractéristiques physiques et un grand potentiel de croissance future. Sans aucun doute, si tout se termine avec succès, il apportera une aide précieuse à notre équipe. »

Rappelons que Frank Artiga dirige le Rubin depuis le début de l'année 2026.

L'école du FC Barcelone et le mentor des champions du monde

Le choix de Frank Artiga sur le marché des transferts n'est pas le fruit du hasard. Au cours de sa carrière, ce spécialiste expérimenté a travaillé dans des clubs en Espagne, aux Émirats arabes unis et en Russie. Cependant, la période la plus brillante de sa carrière est liée à son travail au centre de formation du FC Barcelone entre 2010 et 2021.

Durant cette période, Artiga a entraîné les vainqueurs de la récente Coupe du Monde 2026 — Marc Cucurella et Dani Olmo sous sa tutelle. De plus, des footballeurs de renommée mondiale tels qu'André Onana, Adama Traoré, Antonio Sanabria et Carles Aleñá ont fait leurs classes sous ses ordres. Cela témoigne de la capacité d'Artiga à repérer les jeunes talents et à les amener au plus haut niveau.

Jahongir O‘rozov : Participant à la CDM 2026 et débutant en sélection nationale

Jahongir O‘rozov, qui s'apprête à évoluer dans le championnat russe, a fait ses classes footballistiques au sein du système du Bunyodkor Tachkent. Sa carrière professionnelle a progressé à un rythme rapide :

Niveau en club : Débuts avec Bunyodkor en 2022, transfert au club turc d'Eyüpspor en 2023, puis prêt au Dinamo Samarcande. En février 2025, le Dinamo a acquis l'intégralité de ses droits. Niveau international jeune : Vainqueur de la Coupe d'Asie U-20 en 2023 et participant à la Coupe du Monde U-20 la même année (quatre matches disputés). Équipe nationale A : Débuts avec l'équipe nationale senior au printemps 2026 et premier but dès son premier match contre le Gabon, offrant la victoire 3-1 à son équipe. CDM 2026 (Nouvelle histoire) : À l'été 2026, il a été inclus dans la liste définitive de la sélection pour la toute première Coupe du Monde de l'histoire de l'Ouzbékistan. Il a disputé deux matches de phase de groupes (contre la Colombie et le Congo), cumulant 93 minutes de jeu.

Détails estimés du transfert et statistiques d'O‘rozov

Aspect / Élément Détails Joueur Jahongir O‘rozov Club (Actuel) Dinamo (Samarcande) Club (Nouveau) Rubin (Kazan, RPL) Entraîneur Frank Artiga (ex-Barcelone) Prix du prêt 100 000 euros Option d'achat 700 000 euros Âge 22 Participation CDM 2026 Oui (2 matches, 93 minutes) Débuts en sélection Printemps 2026 (But contre le Gabon)

Le jeune défenseur ouzbek rejoint le Rubin dirigé par l'ancien coach de l'académie du FC Barcelone, marquant une nouvelle grande étape pour le football ouzbek et une conséquence positive de la CDM 2026.

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