Dans le cadre de la 14e journée de la Premier League russe, le match à Moscou entre le Lokomotiv et le Rubin Kazan s'est soldé par une victoire importante et précieuse des visiteurs sur le score de 1-0.

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Jahongir O‘rozov qui évolue au Rubin, a vu son équipe améliorer considérablement sa position au classement grâce à ce succès.

Le but victorieux de Teslenko et la solidité en fin de match

La rencontre à Moscou a été marquée par une lutte tactique intense :

Le coup décisif à la 71e minute : L'unique but qui a scellé le sort du match a été inscrit à la 71e minute — Egor Teslenko a trouvé le chemin des filets, offrant une victoire capitale aux joueurs de Kazan ;

Le légionnaire ouzbek sur le terrain : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Jahongir O‘rozov, est entré en jeu à la 90e minute à la place de Carlos Salcedo, participant activement à la préservation du score victorieux de son équipe dans les derniers instants.

Situation au classement : le Rubin progresse, le Loko en crise

Après ce match, la situation des deux équipes dans le championnat est radicalement différente :

Rubin — 6e place (18 points) : Grâce à ces trois points à l'extérieur, les joueurs de Kazan atteignent 18 points et intègrent le top 6 du classement de la RPL ;

Lokomotiv — 15e place (11 points) : Le club des « cheminots » de Moscou, qui traverse une saison très difficile, reste à la 15e place avec 11 points, dans la zone de relégation.

Feuille de match :