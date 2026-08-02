Jakhongir Urozov en Premier League russe : nouveau transfert et saut financier

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Jakhongir Urozov en Premier League russe : nouveau transfert et saut financier

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Jakhongir Urozov poursuit sa carrière au sein du club de Rubin Kazan.

Le défenseur de Samarcande est en Russie ! Quelle est l'intrigue sportive et financière derrière le transfert de Jakhongir Urozov ?

Le passage du défenseur ouzbek de 22 ans à Rubin représente un tournant majeur, tant sur le plan sportif que financier. Découvrez les détails de cet accord dans notre article.

Transfert et détails

  • Jakhongir Urozov a passé avec succès sa visite médicale au Rubin.

  • Tous les termes ont été convenus entre le club de Kazan et le Dinamo (Samarcande).

  • Urozov a rejoint l'entraînement de l'équipe et se prépare pour la nouvelle saison.

Aspects financiers

  • Le joueur a été transféré dans le cadre d'un prêt payant évalué à 100 000 euros.

  • Le contrat inclut une option d'achat fixée à 700 000 euros (si le joueur dispute au moins 50 % des matchs de la saison).

  • Selon son nouveau contrat, Urozov percevra un salaire annuel de 450 000 euros.

  • Cela représente plus de 4 fois son salaire précédent.

«Le défenseur ouzbek entame une nouvelle étape en Premier League russe », écrit Sport24.

Que pensez-vous du transfert d'Urozov en Russie ? Laissez un commentaire sur sa nouvelle expérience et ses gains financiers, et partagez cet article avec vos proches sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !

Jakhongir UrozovRubinDynamoRussieSamarcande
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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