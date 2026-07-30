O‘rozov rejoint la Premier League russe : le Rubin Kazan finalise son transfert

Le club de Kazan, le Rubin, qui évolue en Premier League russe, a conclu un accord pour le prêt du défenseur du Dinamo Samarcande et de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Jahongir O‘rozov. Ce transfert a été révélé par le célèbre insider russe Ivan Karpov et a rapidement attiré l'attention de la communauté footballistique.

Zamin.uz rapporte les détails financiers de ce transfert, le style de jeu du joueur et les étapes clés de sa carrière.

Détails financiers du transfert

Selon l'insider Ivan Karpov, le Rubin conclut un contrat de prêt payant pour le défenseur central de 22 ans d'un montant de 100 000 euros . L'accord prévoit également une option d'achat à la fin de la saison, fixée à 700 000 euros .

Ainsi, si le Rubin exerce son option d'achat, le montant total de l'opération pourrait atteindre 800 000 euros. Jahongir O‘rozov s'est rendu à Kazan le 30 juillet au soir pour passer sa visite médicale.

L'Ouzbek De Ligt : Points forts et style de jeu

Jahongir O‘rozov est né le 18 janvier 2004 dans la région de Jizzakh. Il mesure 190 centimètreset pèse environ 83 kilogrammes. Son poste de prédilection est défenseur central et son pied fort est le gauche. Il peut également évoluer au poste de latéral gauche en cas de besoin.

Les experts soulignent les points forts suivants chez O‘rozov :

Puissance physique et succès dans les duels.

Domination dans le jeu aérien et agressivité à la récupération.

Capacité à se projeter vers l'avant et à délivrer des passes précises.

Sa première passe est particulièrement reconnue : le défenseur peut lancer l'attaque depuis la base et faire progresser le ballon entre les lignes. Karpov souligne que, par son style de jeu, il rappelle Matthijs de Ligt:

Son jeu rappelle beaucoup celui de De Ligt. Il est tout aussi robuste, agressif, joue toujours vers l'avant et s'appuie sur sa puissance physique. S'il travaille avec des entraîneurs de haut niveau, il pourra corriger ses lacunes (agilité, placement) avec le temps, a déclaré Karpov.

Dans le championnat d'Ouzbékistan, O‘rozov figurait parmi les leaders en statistiques défensives (duels gagnés, interceptions, tacles).

Participant à la Coupe du Monde 2026 et débuts en équipe nationale

O‘rozov a fait ses classes au sein du club de Bunyodkor à Tachkent. En 2023, il a rejoint le club turc d'Eyüpspor, avant d'être prêté puis transféré définitivement au Dinamo Samarcande.

Au niveau des jeunes, O‘rozov est vainqueur de la Coupe d'Asie U-20 (2023) et participant à la Coupe du Monde des moins de 20 ans.

Au printemps 2026, il a fait ses débuts avec l'équipe nationale senior d'Ouzbékistan et a marqué dès son premier match contre le Gabon (3-1). En été, O‘rozov a été inclus dans la liste finale pour la première Coupe du Monde de l'histoire de l'Ouzbékistan, disputant les rencontres contre la Colombie et le Congo.

Le transfert de ce talent ouzbek vers la Premier League russe est au centre de l'attention de tous les fans de football.

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