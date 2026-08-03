Jahongir O‘rozov au Rubin : nouvelle histoire et grand bond financier

Le défenseur du Dinamo Samarcande, Jahongir O‘rozov, va se mesurer à la Premier League russe. Jahongir O‘rozov a rejoint le Rubin en prêt en provenance du Dinamo, réalisant un important bond financier. Une nouvelle histoire commence en Russie.

Le service de presse du Rubin l’a également annoncé officiellement sur le site du club.

« Jahongir est un joueur de l’équipe nationale d’Ouzbékistan. Cet été, O‘rozov a participé à la Coupe du monde avec sa sélection. Bienvenue ! », indique le communiqué.

Il évoluera en prêt jusqu’à la fin de 2026. Le défenseur de 22 ans portera le numéro 13.

Conditions du transfert et détails financiers

O‘rozov a rejoint le Rubin en prêt pour 100 000 euros, avec une option d’achat fixée à 700 000 euros dans le contrat.

Son salaire annuel dans son nouveau club s’élève à 450 000 euros, soit quatre fois plus que ses revenus précédents.

Transfermarkt estime la valeur marchande du défenseur à 1,2 million d’euros.

Carrière et performances en équipe nationale

Formé au sein du système du Bunyodkor, il a ensuite disputé 55 matchs avec le Dinamo et inscrit un but.

Vainqueur de la Coupe d’Asie U20 2023 et participant à la Coupe du monde U20.

Débuts et premier but avec l’équipe nationale senior en 2026.

Une nouvelle étape en Russie

Le Rubin occupe la huitième place de la Premier League russe.

Lors de la 3e journée, le club affrontera Orenburg le 9 août.

Le transfert a été officiellement confirmé par les clubs et les entraîneurs.

« Pour O‘rozov, ce transfert représente une nouvelle étape sur les plans financier et sportif. »

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