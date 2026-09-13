Dans le cadre de la 8e journée de la Premier League russe, l'un des chocs les plus attendus et intenses a eu lieu à Moscou. Le CSKA, l'un des grands clubs du pays, accueillait le Rubin Kazan sur sa pelouse. Originaire d'Ouzbékistan, notre jeune et prometteur défenseur Jahongir O‘rozov, qui attire l'attention des passionnés de football, a débuté la rencontre en tant que titulaire avec le club de Kazan. Il a fait preuve de fiabilité et de dévouement pendant les 90 minutes complètes, jusqu'au coup de sifflet final. Entre un but rapide dès le début, une expulsion retentissante à la 15e minute et un but égalisateur en seconde période, le match s'est soldé par un match nul disputé de 1-1. Ce résultat permet aux joueurs de Kazan de repartir de Moscou avec un point précieux. Alors, que s'est-il passé sur le terrain, pourquoi les « Armées » se sont-elles retrouvées en infériorité numérique et comment les interventions défensives de notre compatriote O‘rozov ont-elles aidé l'équipe ?

But à la 8e minute et choc à la 15e : le CSKA réduit à 10

À la VEB Arena de Moscou, la rencontre a été riche en événements dès les premières minutes :

Frappe rapide d'Oblyakov : Dès la 8e minute, Ivan Oblyakov a fait preuve de vivacité pour donner l'avantage aux locaux, offrant au CSKA un début de match idéal ;

Expulsion de Matheus Thuler : À peine 7 minutes après le but, à la 15e minute, le joueur du CSKA Matheus Thuler a été directement expulsé du terrain pour une faute ;

La situation difficile du CSKA : Contraints de jouer près de 75 minutes en infériorité numérique, les Moscovites ont dû se replier en défense pour repousser la pression adverse.

L'équilibre d'Arroyo et la pression du Rubin

En supériorité numérique, les joueurs de Kazan ont pris totalement l'initiative :

Le but égalisateur à la 58e minute : Après des attaques incessantes, à la 58e minute de la seconde période, Arroyo a trouvé le chemin des filets adverses, rétablissant l'équilibre (1-1) ;

Assaut pour la victoire : Dans les minutes restantes, les visiteurs ont multiplié les occasions dangereuses pour inscrire le but de la victoire, mais le dévouement du gardien et des défenseurs du CSKA a permis de maintenir le score.

Jahongir O‘rozov sur le terrain pendant 90 minutes : Discipline de fer en défense

Originaire d'Ouzbékistan, ce jeune talent a vécu ce match comme un test majeur et une nouvelle leçon de maîtrise :

Interventions fiables : Tout au long du match, O‘rozov a fait preuve d'un grand sang-froid pour contrer les contre-attaques rapides du CSKA, dans les duels aériens et en défense positionnelle ;

Bataille dans les dernières minutes : Au plus fort de la bataille, à la 90+2e minute, Jahongir a été sanctionné d'un carton jaune alors qu'il tentait d'interrompre une attaque adverse ;

Composition complète du Rubin : Staver, Lobov (Samoshnikov, 46), Teslenko, Vujacic (Maldonado, 87), Jahongir O‘rozov, Rozikov, Arroyo, Hodza, Ivu, Jukic, Sive (Motorin, 74).

Classement : Le CSKA dans le top 3, le Rubin vers la stabilité

Ce match nul disputé à Moscou a permis aux deux équipes d'augmenter leur capital points :

Le Rubin à la 8e place : Après ce déplacement difficile, le club de Kazan porte son total à 11 points et occupe la 8e place du classement de la RPL ;

Le CSKA dans le top 3 : Les « Armées », qui ont obtenu ce nul malgré une longue infériorité numérique, se classent 3e avec 16 points ;

La progression d'O‘rozov : Le fait que Jahongir O‘rozov joue régulièrement 90 minutes contre des cadors de la RPL constitue une base solide pour qu'il devienne l'un des piliers de la défense de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à l'avenir.

La performance confiante et sereine de Jahongir O‘rozov lors de ce déplacement à Moscou est saluée par les experts russes et les supporters ouzbeks.

Selon vous, Jahongir O‘rozov peut-il devenir l'un des meilleurs jeunes défenseurs du championnat russe avec le Rubin cette saison ? Le Rubin méritait-il de l'emporter après l'expulsion du CSKA à la 15e minute ? Laissez vos avis en commentaires et partagez l'analyse de cette belle performance de notre légionnaire ouzbek avec tous les passionnés de football !