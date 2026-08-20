Le Rubin bat le Spartak lors des débuts de Jahongir O‘rozov

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Le Rubin bat le Spartak lors des débuts de Jahongir O‘rozov

Au deuxième tour de la Coupe de Russie, le Rubin a reçu le Spartak sur sa pelouse. Aucun vainqueur n’a été désigné dans le temps réglementaire — 1-1. Aux tirs au but, les Kazanais se sont imposés 5-3 et ont décroché leur qualification pour le tour suivant.

Le défenseur de l’équipe nationale d’Ouzbékistan Jahongir O‘rozov a débuté avec le Rubin et a disputé l’intégralité de la rencontre.

Le Rubin plus fort aux tirs au but

Le temps réglementaire s’est terminé sur le score de 1-1. Une séance de tirs au but a donc été nécessaire pour départager les deux équipes.

Les joueurs du Rubin se sont montrés plus précis et se sont imposés 5-3.

Tour

Score

Temps réglementaire

Rubin 1-1 Spartak

Séance de tirs au but

5-3

Vainqueur final

Rubin

O‘rozov a disputé l’intégralité du match

Jahongir O‘rozov a occupé le poste de défenseur central dans le onze de départ du Rubin.

L’international ouzbek est resté sur le terrain du début à la fin et a contribué à la victoire de son équipe aux tirs au but.

Le onze de départ du Rubin face au Spartak :

  • Nigmatullin ;

  • Rojkov ;

  • Jahongir O‘rozov ;

  • Vuyachich ;

  • Teslenko ;

  • Arroyo ;

  • Ivu ;

  • Nacho ;

  • Samoshnikov ;

  • Xodja ;

  • Sive.

Ouzbek Un match important pour le défenseur

Le fait qu’O‘rozov ait disputé 90 minutes lors d’un match aussi important de la Coupe de Russie est significatif pour son temps de jeu en club.

Le Rubin poursuit son parcours dans la compétition grâce à sa victoire aux tirs au but.

Rubin — Spartak : 1-1. 5-3 aux tirs au but.

Les Kazanais vont désormais préparer le prochain tour de la Coupe de Russie. Pour O‘rozov, ce match complet face au Spartak lui permettra d’accumuler davantage de temps de jeu en club.

Pensez-vous que Jahongir O‘rozov puisse devenir un titulaire régulier au Rubin ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cet article avec les fans de football sur Telegram et les réseaux sociaux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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