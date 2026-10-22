Lech Poznań — Sunderland : compositions et direct commenté
La rencontre de Ligue Europa entre Lech Poznań et Sunderland débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ du Lech Poznań : 1. Lis M., 2. Pereira J., 72. Skrzypczak M., 59. Gurgul M., 15. Gurgul M., 43. Kozubal A., 22. Murawski R., 10. Wålemark P., 21. Rodrigues P., 11. Hotić D., 9. Ishak M. (capitaine).
Remplaçants du Lech Poznań : 7. Agnery I., 55. Bartczak P., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 24. Jagiełło F., 90. Janiszka H., 31. Obrębski W., 77. Palma L., 33. Pruchniewski M., 56. Szymczak V.
Entraîneur du Lech Poznań : Frederiksen N.
Composition de départ de Sunderland : 22. Rufs R., 20. Mukiele N., 4. Danso K., 13. O'Nien L., 6. Matelli D., 34. Xhaka G. (capitaine), 29. Ahoueke J., 39. Fofana M., 19. Diarra H., 10. Angulo N., 57. Tuterov T.
Remplaçants de Sunderland : 15. Alderete O., 32. Hume T., 48. Jones J., 28. Le Fée E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 77. Proctor T., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 47. Samuel-Ogunsuyi T., 49. Scott F., 40. Whittaker J.
Entraîneur de Sunderland : Le Bris R.
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