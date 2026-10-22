Lech Poznań — Sunderland : compositions et direct commenté

·6·Sport
Lech Poznań — Sunderland : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Europa entre Lech Poznań et Sunderland débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Lech Poznań : 1. Lis M., 2. Pereira J., 72. Skrzypczak M., 59. Gurgul M., 15. Gurgul M., 43. Kozubal A., 22. Murawski R., 10. Wålemark P., 21. Rodrigues P., 11. Hotić D., 9. Ishak M. (capitaine).

Remplaçants du Lech Poznań : 7. Agnery I., 55. Bartczak P., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 24. Jagiełło F., 90. Janiszka H., 31. Obrębski W., 77. Palma L., 33. Pruchniewski M., 56. Szymczak V.

Entraîneur du Lech Poznań : Frederiksen N.

Composition de départ de Sunderland : 22. Rufs R., 20. Mukiele N., 4. Danso K., 13. O'Nien L., 6. Matelli D., 34. Xhaka G. (capitaine), 29. Ahoueke J., 39. Fofana M., 19. Diarra H., 10. Angulo N., 57. Tuterov T.

Remplaçants de Sunderland : 15. Alderete O., 32. Hume T., 48. Jones J., 28. Le Fée E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 77. Proctor T., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 47. Samuel-Ogunsuyi T., 49. Scott F., 40. Whittaker J.

Entraîneur de Sunderland : Le Bris R.

Lech PoznańSunderlandLigue EuropaFootballDirect
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lech Poznań — Bayer Leverkusen : compositions et directLech Poznań — Bayer Leverkusen : compositions et direct15 octobre 20:33Torrense — Sunderland : compositions et direct commentéTorrense — Sunderland : compositions et direct commenté15 octobre 20:37Bournemouth — Sunderland : compositions et direct commentéBournemouth — Sunderland : compositions et direct commenté18 octobre 16:498 buts et du suspense à l'Etihad : Manchester City s'impose 5-3 ! (video)8 buts et du suspense à l'Etihad : Manchester City s'impose 5-3 ! (video)20 septembre 22:31Le joker d'Arteta offre un but en « or » ! : Arsenal s'impose 2-0 à SunderlandLe joker d'Arteta offre un but en « or » ! : Arsenal s'impose 2-0 à Sunderland13 septembre 06:09Chocs intenses en Carabao Cup : Newcastle arrache la victoire dans les dernières minutesChocs intenses en Carabao Cup : Newcastle arrache la victoire dans les dernières minutes9 septembre 07:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran