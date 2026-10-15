Lech Poznań — Bayer Leverkusen : compositions et direct

Le match de Ligue Europa entre Lech Poznań et Bayer Leverkusen débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Lech Poznań : 1. Lis M., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 15. Gurgul M., 9. Ishak M. (capitaine), 43. Kozubal A., 27. Monka V., 77. Palma L., 2. Pereyra J., 72. Skrzypczak M., 10. Wålemark P.

Remplaçants du Lech Poznań : 7. Agnero I., 55. Bartczak P., 53. Delikat K., 11. Hotić D., 24. Jagiełło F., 33. Pruchniewski M., 21. Rodrigues P., 56. Szymczak V., 59. Gurgul T.

Entraîneur du Lech Poznań : Frederiksen N.

Composition de départ du Bayer Leverkusen : 1. Hradecky L., 5. Tapsoba E., 6. Kossounou O., 24. Hincapié P., 3. Grimaldo A., 17. Andrich R., 30. Frimpong J., 12. Palacios E. (capitaine), 23. Wirtz F., 11. Terrier M., 10. Schick P.

Remplaçants du Bayer Leverkusen : 8. Garcia A., 28. Kovář M., 19. Tella N., 36. Lomb N., 2. Arthur, 9. Boniface V., 4. Tah J., 14. Adli A.

Entraîneur du Bayer Leverkusen : Alonso X.