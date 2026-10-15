Lech Poznań — Bayer Leverkusen : compositions et direct

48
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) n'a pas pu centrer dans la surface, sa tentative a été interceptée par les défenseurs.
46⏱
L'arbitre a sifflé le coup d'envoi de la seconde période.
45+6⏱
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps et les joueurs regagnent les vestiaires.
45
Au moins 5 minutes seront ajoutées au temps réglementaire.
45
Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) centre dans la surface depuis le côté, mais sa passe est imprécise et ne trouve pas preneur. Le ballon sort des limites du terrain et le gardien du Lech Poznan va dégager.
45
5:11 – nombre total de tirs effectués par les deux équipes.
41🎯
L'arbitre Miloš Milanović n'a pas changé sa décision après la révision VAR. PENALTY accordé au Bayer Leverkusen !
41⚽0-3
But ! Patrik Schick (Bayer Leverkusen) s'élance, marque un temps d'arrêt et, en devinant le mouvement de Mateusz Lis, place son penalty dans le petit filet gauche.
41
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) s'avance vers le point de penalty.
39VAR
Attendez ! L'arbitre fait le signe de la VAR et veut revoir l'action qui s'est produite un peu plus tôt dans la surface de réparation. Cela pourrait être un penalty pour le Bayer Leverkusen ! Voyons quelle décision il va prendre.
38
Le corner tiré par Aleix García (Bayer Leverkusen) ne donne rien, le ballon a été frappé trop fort.
37
Leo Bengtsson (Lech Poznań) a démarré sa course trop tôt, et l'assistant lève son drapeau pour signaler un hors-jeu.
34⚽
L'arbitre Miloš Milanović valide le but après consultation de la VAR, et les joueurs du Bayer Leverkusen ont de quoi célébrer !
34VAR
Le but du Bayer Leverkusen est vérifié par l'arbitre via la VAR ! Il hésite clairement ou semble avoir reçu un message.
32⚽0-2
But ! 0:2. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) pousse le ballon au fond des filets à bout portant.
29⚽0-1
But ! Patrik Schick (Bayer Leverkusen) prend le dessus et transforme son penalty d'une frappe imparable dans le petit filet droit de Mateusz Lis.
29
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) se charge du penalty !
28🎯
Après vérification VAR, la décision de penalty est maintenue. Penalty accordé au Bayer Leverkusen !
27VAR
Il y a une interruption dans le jeu et l'arbitre central Milos Milanovic semble avoir reçu un signal dans son oreillette, il indique qu'il va vérifier via la VAR une situation de penalty réclamée par le Bayer Leverkusen. Ça pourrait être très intéressant !
23
Centre au cœur de la surface, Malik Tillman (Bayer Leverkusen) s'est ouvert un espace, mais sa tête passe juste au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort des limites du terrain, Lech Poznan va relancer par un six mètres.
23
Aleix García (Bayer Leverkusen) commet une faute en essayant de récupérer le ballon. Miloš Milanović était bien placé et siffle.
18🔁
Martin Terrier (Bayer Leverkusen) quitte le terrain sur blessure. Carles Martinez fait entrer Patrik Schick.
18
Luis Palma (Lech Poznan) joue le corner en retrait avec un coéquipier au lieu de centrer dans la surface.
16✚
Martin Terrier (Bayer Leverkusen) fait signe qu'il a mal et demande l'intervention des soigneurs. La gravité de sa blessure n'est pas encore connue.
15🔁
Niels Frederiksen a dû procéder à un changement forcé suite à la blessure de Wojciech Mońka, remplacé par Terry Yegbe (Lech Poznań).
14
Le défenseur bloque courageusement la frappe de Martin Terrier (Bayer Leverkusen) dans la surface de réparation.
12✚
Wojciech Mońka (Lech Poznań) a besoin de soins médicaux, l'arbitre a donc arrêté le jeu et appelé les médecins sur le terrain.
11
Mikael Ishak (Lech Poznań) a craqué et a raté une énorme occasion depuis la surface, envoyant le ballon au-dessus de la barre.
8
Aleix Garcia tire le corner et trouve Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) seul dans la surface, face au gardien, mais il parvient à tirer au-dessus de la barre à bout portant. Il devait marquer ! Le ballon sort, Lech Poznan va relancer avec un six mètres.
8
Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) a emmené le ballon vers le drapeau de corner et l'a centré dans la surface de réparation.
6
Nathan Tella (Bayer Leverkusen) tente sa chance de loin, mais son tir non cadré passe largement au-dessus de la transversale. Le ballon sort des limites du terrain et Lech Poznań va dégager.
6
Nathan Tella (Bayer Leverkusen) se retrouve seul près de la limite de la surface. Cependant, sa frappe est manquée, le ballon file tout droit au centre du but et Mateusz Łis s'enempare facilement.
5
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) envoie le ballon dans la surface, mais les défenseurs dégagent.
2
Aleix García (Bayer Leverkusen) tire le corner, mais ne trouve aucun de ses coéquipiers.
1⏱
C'est parti pour la première mi-temps.
21:45
Le Bayer Leverkusen donne le coup d'envoi.
21:45
Milos Milanovic a été désigné arbitre principal du match d'aujourd'hui, et il tâchera d'officier équitablement en évitant les erreurs.
21:45
Les compositions de départ ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans la section dédiée.
21:45
Bienvenue pour le commentaire textuel du match d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre tous les faits marquants sur le terrain sous forme de texte. Bon match.
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