Torrense — Sunderland : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Europa entre Torrense et Sunderland débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Torrense : 1. Lucas Paes, 27. Abubakari M., 8. Alfaro A., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Oudrhiri A., 11. Pozo M., 23. Vasquez J., 4. Volney, 19. Zoabi K.

Remplaçants de Torrense : 31. Adril, 3. Alcedo J., 44. Berre S., 17. Drammeh M., 53. Guerreiro R., 7. Jean D., 29. Quintero L., 22. Rey R., 86. Rijo G., 75. Silva M., 2. Stopira.

Entraîneur de Torrense : Tralhão L.

Composition de départ de Sunderland : 22. Rufo R., 29. Aouchiche J., 15. Alderete O., 10. Angulo N., 39. Fofana M., 32. Hume T., 6. Matete D., 13. O'Nien L., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 57. Tutierov T.

Remplaçants de Sunderland : 9. Brobbey B., 4. Danso K., 19. Diarra H., 3. Jones J., 28. Le Fée E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 20. Mukiele N., . Proctor T., . Samuel-Ogunsuyi T., . Whittaker M., 34. Xhaka G.

Entraîneur de Sunderland : Le Bris R.