Torrense — Sunderland : compositions et direct commenté

·46·Sport
Torrense — Sunderland : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Europa entre Torrense et Sunderland débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Torrense : 1. Lucas Paes, 27. Abubakari M., 8. Alfaro A., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Oudrhiri A., 11. Pozo M., 23. Vasquez J., 4. Volney, 19. Zoabi K.

Remplaçants de Torrense : 31. Adril, 3. Alcedo J., 44. Berre S., 17. Drammeh M., 53. Guerreiro R., 7. Jean D., 29. Quintero L., 22. Rey R., 86. Rijo G., 75. Silva M., 2. Stopira.

Entraîneur de Torrense : Tralhão L.

Composition de départ de Sunderland : 22. Rufo R., 29. Aouchiche J., 15. Alderete O., 10. Angulo N., 39. Fofana M., 32. Hume T., 6. Matete D., 13. O'Nien L., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 57. Tutierov T.

Remplaçants de Sunderland : 9. Brobbey B., 4. Danso K., 19. Diarra H., 3. Jones J., 28. Le Fée E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 20. Mukiele N., . Proctor T., . Samuel-Ogunsuyi T., . Whittaker M., 34. Xhaka G.

Entraîneur de Sunderland : Le Bris R.

En direct1-0 EN DIRECT
49
Omar Alderete (Sunderland) exécute un coup franc de moyenne distance, mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort des limites du terrain et Torrentse relancera par un renvoi aux 5,50 mètres.
47
Diadi Mohamed (Torrense) touche le ballon de la main, mais il est furieux après le coup de sifflet de l'arbitre. Sunderland obtient un coup franc qui pourrait mener à une occasion.
46
La seconde période a commencé.
45+2
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps et les joueurs regagnent les vestiaires.
45+1🟨
Torquay - Sunderland. Score : 1-0. Trai Hume (Sunderland) écope d'un carton jaune.
45
Au moins 1 minute est ajoutée au match.
45🟨
Trai Hume (Sunderland) écope d'un carton jaune pour une faute. Enea Jorgji n'a pas hésité.
43🟨
Ce carton jaune est amplement mérité. L'intervention de Jonathan Mutombo (Torrense) était très virile, et Enea Jorgji n'a pas hésité à l'avertir.
40
Luke O'Nien (Sunderland) commet une faute grossière. L'arbitre central Enea Jorgji suivait l'action de près.
371-0
But ! Volney (Torrense) élimine ses adversaires et décoche une frappe splendide depuis l'extérieur de la surface dans la lucarne droite. Robin Roefs n'a aucune chance. Score : 1-0.
35
Jules Ahoka (Sunderland) commet une faute lors de la construction d'une attaque.
32
Match : Torrense - Sunderland. Score : 0-0. Commentaire : Jules Ahoka (Sunderland) commet une faute lors de la construction de l'attaque.
30
Sunderland semble retrouver son jeu et maîtrise le ballon. Les superbes appels des attaquants permettent aux défenseurs de relancer proprement.
28
Enea n'a pas pu ignorer le tacle de Volnei (Torrense) et a sifflé.
27
Omar Alderete (Sunderland) reprend le corner, mais sa tête est bloquée.
26
Le ballon est sorti, corner. Sunderland a l'occasion de se créer une situation dangereuse devant le but adverse.
25VAR
La joie des joueurs de Sunderland a été de courte durée, l'arbitre Enea Jorgji ayant signalé un BUT REFUSÉ après vérification VAR pour une faute.
25VAR
Attendez ! L'arbitre vient d'indiquer que le but de Sunderland doit être vérifié par le VAR.
240-1
But ! Timur Tutierov (Sunderland) est le premier sur le ballon repoussé dans la surface et marque de la tête.
23
Malik Fofana (Sunderland) décoche une frappe puissante, mais un défenseur repousse le ballon.
22
Noah Sadiki (Sunderland) est parti trop tôt vers l'avant et a été pris hors-jeu alors que son coéquipier tentait de lui faire la passe.
19
Torrence n'a pas su profiter du corner, la défense adverse veillant au grain pour écarter le danger.
18
Malik Abubakari (Torreense) a failli reprendre un centre dangereux dans la surface, mais un défenseur a dégagé le ballon en corner. Torreense va donc obtenir un corner.
18
Malik Abubakari (Torreense) est signalé hors-jeu, mais c'était très limite.
17
Omar Alderete (Sunderland) commet une faute et Enea Jorgji siffle pour signaler l'infraction.
15
João Marques (Torreense) est signalé hors-jeu après que l'arbitre assistant a levé son drapeau.
13
Sunderland produit un superbe football collectif, contrôlant le ballon avec de nombreuses passes courtes. Ils doivent faire preuve s'ils veulent trouver une faille en défense et marquer.
10
L'arbitre Enea Jorgji siffle. Jonathan Mutombo (Torrense) commet une faute pour jeu dangereux.
8
Sunderland a tiré un corner, mais grâce à une défense solide, l'occasion de marquer a été annihilée.
7
Sunderland contrôle le ballon en ce moment et conserve l'initiative grâce à des passes précises.
4
Grâce à un super tacle du défenseur, le corner de Sunderland n'a rien donné.
3
Noah Sadiki (Sunderland) décoche une frappe puissante, mais un défenseur repousse le ballon.
1
Le match vient de commencer.
21:50
Les joueurs font enfin leur entrée sur la pelouse ! Sunderland va donner le coup d'envoi.
21:45
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Enea Jorgji.
21:45
Les compositions de départ pour ce match sont connues.
21:45
Bienvenue pour le live textuel du match d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre tous les faits marquants du match par écrit. Bon match.
TorrenseSunderlandLigue EuropaFootballDirect
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

8 buts et du suspense à l'Etihad : Manchester City s'impose 5-3 ! (video)8 buts et du suspense à l'Etihad : Manchester City s'impose 5-3 ! (video)20 septembre 22:31Le joker d'Arteta offre un but en « or » ! : Arsenal s'impose 2-0 à SunderlandLe joker d'Arteta offre un but en « or » ! : Arsenal s'impose 2-0 à Sunderland13 septembre 06:09Chocs intenses en Carabao Cup : Newcastle arrache la victoire dans les dernières minutesChocs intenses en Carabao Cup : Newcastle arrache la victoire dans les dernières minutes9 septembre 07:57Xabi Alonso n’a pas craint la 10e place : qu’a-t-il vu à Chelsea ?Xabi Alonso n’a pas craint la 10e place : qu’a-t-il vu à Chelsea ?6 août 11:26Transfert de Granit Xhaka clos : Sunderland ne laissera pas partir son capitaine à ChelseaTransfert de Granit Xhaka clos : Sunderland ne laissera pas partir son capitaine à Chelsea26 juillet 23:30Sunderland rejette l'offre de Chelsea pour Granit XhakaSunderland rejette l'offre de Chelsea pour Granit Xhaka28 juin 23:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs