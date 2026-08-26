Championnats du monde de canoë-kayak : qui représente l'Ouzbékistan en Pologne ?

À Poznań, en Pologne, le grand forum sportif tant attendu par les fans de sports nautiques — les Championnats du monde de canoë-kayakont officiellement débuté. Réunissant les rameurs les plus puissants et renommés de la planète, l'équipe nationale d'Ouzbékistan participe également à la compétition avec un effectif élargi pour viser les médailles.

Selon le Comité National Olympique (CNO) d'Ouzbékistan, les meilleurs athlètes des différents continents s'affrontent depuis le 26 août sur les bassins de Poznań pour le titre et les points au classement mondial.

Cette compétition mondiale, qui se déroule jusqu'au 30 août

La compétition jusqu'au 30 août se poursuivra. Il est prévu que des athlètes expérimentés ainsi que de jeunes talents défendent les couleurs de l'Ouzbékistan lors de ces quatre jours de confrontations intenses :

Haute compétition : Aux côtés des principales nations sportives mondiales, les rameurs ouzbeks visent également le podium dans les épreuves de sprint et de fond ;

Les leaders en action : Au sein de l'équipe nationale, les médaillés des compétitions internationales, des championnats d'Asie et du monde sont prêts pour les épreuves majeures.

Poznań 2026 : L'effectif complet de l'équipe d'Ouzbékistan

Dans le cadre du programme des Championnats du monde, nos athlètes suivants prendront le départ en canoë et en kayak :

Canoë (hommes et femmes) :

Shahriyor Mahkamov

Ziyodbek Yo‘ldoshaliyev

Aleksandr Zarubin

Samandar Haydarov

Ozodjon Amriddinov

Shahrizoda Mavlonova

Yekaterina Shubina

Milana Dushev-Yanich

Arina Tanatmisheva

Kayak (hommes et femmes) :

Artur Guliyev

Vladlen Denisov

Diyorbek Mamatqulov

Mirjalol Komilov

Shohsanam Sherzodova

Nilufar Zokirova

Cette équipe est considérée comme l'une des principales prétendantes aux meilleurs résultats sur les couloirs d'eau de Poznań, tant en individuel qu'en équipages de deux et quatre.