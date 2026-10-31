Quand la star de Manchester City reviendra-t-elle ? L'entraîneur révèle des informations importantes

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Quand la star de Manchester City reviendra-t-elle ? L'entraîneur révèle des informations importantes

L'entraîneur de « Manchester City» Enzo Maresca a fait une déclaration sur le processus de récupération de l'ailier Antoine Semenyo, l'un des principaux atouts offensifs de l'équipe. Le talentueux joueur ghanéen a été gravement blessé à la mi-octobre, et son état est au centre de l'attention des supporters et des experts.

Dans un commentaire adressé au service de presse du club, l'entraîneur a indiqué que l'état du joueur montre une dynamique positive, mais qu'il n'a pas l'intention de précipiter son retour sur le terrain.

Processus de récupération et calendrier prévu : les commentaires de Maresca

Enzo Maresca a évalué l'état actuel de son joueur, qui est lié par un contrat à long terme jusqu'en 2031, comme suit :

  • État mental et physique : « Il va bien, son moral est bon. Semenyo est régulièrement présent au centre d'entraînement et suit scrupuleusement les soins de récupération et les séances de thérapie nécessaires », a déclaré l'entraîneur ;

  • Décision de ne pas précipiter le retour : Le staff technique ne veut pas prendre de risques avec le joueur : « Il est encore trop tôt pour le faire entrer directement sur le terrain » ;

  • Date de retour : Selon les premiers diagnostics médicaux, après la blessure contractée lors du match contre « Ipswich », le retour complet de l'ailier en décembre est attendu.

Importance et statistiques de Semenyo cette saison

Le joueur ghanéen affichait une grande efficacité dans la ligne d'attaque des « Cityzens » cette saison :

  • Statistiques en Premier League : Antoine a disputé 7 rencontres en Premier League anglaise, inscrivant 2 buts et délivrant 3 passes décisives à son actif ;

  • Atout stratégique important : Avec ce joueur capable d'évoluer sur les deux ailes, « Manchester City» a signé un contrat à long terme jusqu'à l'été 2031, et son retour rapide en forme aura un impact direct sur la force de l'équipe dans la course au titre.

Avant le calendrier chargé des matchs de décembre et les prochaines rencontres de coupe, le retour de Semenyo sera un renfort important pour la rotation de l'équipe.

Manchester CityAntoine SemenyoEnzo MarescaPremier LeagueFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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