Manchester City a perdu 3 matchs consécutifs : comment Maresca compte-t-il stopper la crise ?

Alors que les débats intenses se poursuivent en Premier League, «Manchester City» traverse une période de crise sérieuse. L'équipe a subi sa troisième défaite consécutive en championnat après s'être inclinée 1-3 à l'extérieur contre Nottingham Forest.

Après ce coup dur, l'entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca a accordé une interview à la prestigieuse chaîne Sky Sports et a révélé que la trêve internationale à venir est une opportunité cruciale pour reconstruire l'équipe sur les plans mental et tactique.

« D'habitude, je voudrais jouer plus vite, mais pas cette fois »

Habituellement, les entraîneurs souhaitent que le prochain match arrive rapidement pour effacer l'amertume de la défaite. Cependant, Maresca a admis que dans la situation actuelle, une pause de deux semaines est vitale pour les joueurs :

Le désir de retrouver le chemin de la victoire : « Lorsque vous perdez un match, vous voulez naturellement jouer la rencontre suivante immédiatement. C'est une réaction normale pour revenir rapidement sur le chemin de la victoire et redresser la situation » ;

La dernière bouffée d'oxygène avant mars : « Mais cette trêve internationale est une excellente opportunité pour nous. Car c'est la dernière grande pause avant le mois de mars de l'année prochaine. Ce repos et cette récupération seront certainement très bénéfiques pour les joueurs. Une fois de retour, nous n'entrerons sur le terrain que pour gagner ».

«Manchester City» : détails de la série de crise

Indicateur / État Détails Importance Dernier match Nottingham Forest 3-1 Manchester City Défaite difficile à l'extérieur Série 3 défaites consécutives en Premier League Première baisse majeure sous l'ère Maresca Durée de la trêve internationale 2 semaines Occasion de revoir le moral et la tactique de l'équipe Prochaine période stratégique Novembre - Mars Calendrier dense et ininterrompu jusqu'en mars

Récupération mentale avant le calendrier hivernal chargé

La phase hivernale de la Premier League, qui s'étend de novembre à mars, est traditionnellement considérée comme le calendrier le plus difficile et le plus dense. Pour les joueurs de Maresca, qui ont compliqué leur position dans la course au titre en raison de pertes de points successives, cette pause de deux semaines devrait jouer un rôle décisif pour analyser les erreurs et se libérer de la pression.