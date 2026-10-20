Manchester City — AEK : Maresca confie la charnière centrale à Husanov et Dias (Compositions)
Dans le cadre de la 3e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, le géant anglais Manchester City accueille à domicile le club grec de l' AEK .
Les compositions officielles des deux équipes ont été dévoilées. Pour les fans de football ouzbeks, la grande nouvelle est que le défenseur de notre équipe nationale, Abdukodir Husanov , est titulaire dans le onze de départ des Mancuniens et débutera la rencontre.
Compositions d'équipe
Les staffs techniques des deux clubs ont décidé d'aligner les joueurs suivants :
Manchester City : Donnarumma, Lewis, Husanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandes, Allan, Cherki, Foden, Samba ;
AEK : Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Mayer, Arriaga, Marin, Mario, Jovic, Varga.
Quand et où se déroule le match ?
Compétition : UEFA Champions League, phase de ligue, 3e journée ;
Horaire : à 00:00 heure de Tachkent ;
Stade : Etihad Stadium, Manchester.
Ce match représente un nouveau test important et un examen de passage crucial en Ligue des champions pour Abdukodir Husanov, associé à Ruben Dias en charnière centrale.
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