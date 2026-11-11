Latéral droit ou défenseur central ? Un média influent désigne le poste idéal pour Husanov

L'un des principaux médias sportifs anglais, le Manchester Evening News, a publié un article analytique spécial sur Abduqodir Husanov, le défenseur de Manchester City, concernant son avenir sur le terrain et son poste le plus adapté. Le journal souligne que l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca, accorde une grande confiance au joueur ouzbek, mais qu'il est temps d'exploiter son potentiel à un poste précis plutôt que de miser sur sa polyvalence.

Difficultés sur l'aile et confiance absolue dans l'axe

Abduqodir HusanovGrâce à sa polyvalence, Manchester City avait renoncé à recruter un nouveau latéral droit lors du dernier mercato estival. La direction le considérait comme une solution capable de remplacer Matheus Nunes en cas de besoin. De plus, l'utilisation par Maresca d'une tactique à trois défenseurs centraux lors des phases de relance a également ouvert des opportunités pour Husanov sur le côté droit.

Cependant, la pratique montre que les plus grandes forces de Husanov s'expriment pleinement dans l'axe. Lors des matchs joués sur l'aile, le défenseur ouzbek a rencontré des difficultés à se projeter vers l'avant et à manipuler le ballon dans le camp adverse, alors qu'il s'est montré totalement libre et confiant une fois replacé au centre. Son repositionnement de l'aile vers l'axe lors de la seconde période contre Nottingham Forest a immédiatement stabilisé la défense de City.

Critère / Situation Défenseur latéral droit Défenseur central (recommandation du journal) Liberté de mouvement Limitations dans le soutien offensif et la transmission Domination totale dans les duels, la vitesse et la récupération Principaux concurrents Matheus Nunes Rúben Dias, Marc Guéhi Point faible Inconfort sous le pressing dans le camp adverse Capacité à stopper les contre-attaques adverses à haute intensité Statistiques de la saison en cours Toutes compétitions confondues 14 matchs Considéré comme l'option la plus prometteuse pour le onze de départ

« Jusqu'à présent, la charnière centrale était composée de Marc Guéhi et Rúben Dias. Cependant, lors de 3 des 4 derniers matchs où ils ont été associés, l'un des deux a été remplacé à la mi-temps — les deux manquent de vitesse. Husanov est beaucoup plus rapide et représente une option fiable pour l'avenir. » — Manchester Evening News

La voie à suivre pour Maresca : Husanov doit jouer dans l'axe

Selon la conclusion des auteurs, bien que la puissance physique et l'adaptabilité tactique de Husanov soient utiles pour le flanc droit, le tester en défense centrale apporterait beaucoup plus à Manchester City. Face à la lenteur de Dias et Guéhi, la réactivité du joueur de 22 ans et sa détermination dans les duels pourraient résoudre le problème majeur de la défense.

Avec 14 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, Husanov s'est parfaitement adapté à l'intensité de la Premier League. Il ne reste plus qu'à Enzo Maresca de l'imposer comme le défenseur central titulaire et indiscutable de l'équipe.

Selon vous, Abduqodir Husanov peut-il reléguer Rúben Dias et Marc Guéhi sur le banc pour devenir le défenseur central titulaire de Manchester City, ou est-il préférable qu'il joue sur l'aile ? Donnez votre avis en commentaire !