L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca,a fait le point sur l'état de santé de Abduqodir Husanovaprès sa blessure avant le match contre Fulham. La participation du défenseur ouzbek à la prochaine rencontre reste incertaine.

Lors de la 11e journée de Premier League, Manchester Cityaccueillera Fulham. Avant ce match, l'entraîneur Enzo Maresca a évoqué les blessures et l'état des joueurs. Selon lui, Abduqodir Husanov ainsi que Matheus Nunes sont incertains pour cette rencontre.

Cette nouvelle est également importante pour les supporters du défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, car son état est crucial non seulement pour le prochain match de Manchester City, mais aussi pour sa participation aux rassemblements de son équipe nationale.

Qu'a dit Maresca à propos de Husanov ?

L'entraîneur de Manchester City a déclaré qu'Abduqodir Husanov et Matheus Nunes ressentent encore des problèmes physiques après le match contre Nottingham Forest.

« Après le match contre Forest, la participation de Matheus Nunes et d'Abduqodir Husanov au prochain match reste incertaine. Ils ont encore quelques problèmes. Nous verrons comment la situation évolue dans les prochaines heures », a déclaré Enzo Maresca.

Par conséquent, la titularisation de Husanov contre Fulham n'est pas garantie. Sa participation dépendra de l'évaluation médicale finale.

De plus, le défenseur anglais Marc Guéhi n'a pas été appelé en sélection nationale en raison d'un léger problème survenu lors du match contre Nottingham Forest. Maresca a précisé que son absence en sélection n'est pas liée à un besoin de repos.

Manchester City veut se relancer après les défaites

Les derniers matchs n'ont pas été faciles pour Manchester City. L'équipe a subi trois défaites consécutives et a perdu sa place de leader. Pour les « Citizens », qui avaient enchaîné sept victoires en début de saison, ce résultat est un test sérieux.

Maresca a affirmé qu'il ne fallait pas qualifier toutes les actions de l'équipe d'erreurs après ces défaites. Selon lui, il y a aussi des défauts lors des victoires, et une défaite ne signifie pas que tout a été mal fait.

« Comme je l'ai dit souvent, je n'ai jamais pensé que tout était parfait quand nous gagnions. Et je ne pense pas que nous ayons tout fait de travers quand nous perdons.

Il y a des aspects que nous devons améliorer et nous y travaillons sans aucun doute », a déclaré l'entraîneur.

Quelles lacunes Maresca a-t-il reconnues ?

L'entraîneur a souligné la nécessité d'améliorer l'équilibre entre la défense et l'attaque dans le jeu de Manchester City.

Il a noté que même pendant la période où l'équipe a remporté sept matchs consécutifs, il y avait des problèmes. Les trois défaites suivantes ont rendu ces lacunes plus visibles.

« C'est le football. Nous devons analyser les défaites. Contre Aston Villa et Brighton, notre meilleur joueur était le gardien. Contre Nottingham Forest, surtout en première mi-temps, nous n'avons pas été assez bons. C'est une période pour apprendre de nos erreurs », a expliqué Maresca.

Selon l'entraîneur, l'équipe doit être plus solide dans l'organisation offensive, la défense et le maintien de l'équilibre sur le terrain.

« Je veux rejouer immédiatement après une défaite »

Maresca a déclaré qu'il avait eu l'occasion d'analyser le jeu de l'équipe pendant la trêve. Cependant, il n'a pas caché qu'il n'aime pas attendre longtemps après une défaite.

« Ma relation avec les défaites est complexe. Après une défaite, je veux rejouer. Le temps passe trop lentement. On veut revenir sur le terrain immédiatement. C'est là qu'on peut tout revoir, analyser et comprendre.

Par exemple, l'équilibre dans le jeu, la façon dont nous attaquons ou défendons — nous devons améliorer notre jeu sur tous ces points », a déclaré l'entraîneur.

Désormais, l'objectif principal de Manchester City est de renouer avec la victoire contre Fulham. Les supporters ouzbeks attendent les dernières nouvelles sur la participation d'Abduqodir Husanov.