Ajax - Atalanta : compositions et direct commenté
La rencontre Ajax - Atalanta dans le cadre de la Ligue Conférence débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de l'Ajax : 1. ter Stegen M., 2. Roza L., 30. Bouman A., 15. Baas Y., 5. Wijndal O., 4. Amrabat S., 18. Klaassen D. (capitaine), 24. Mokio J., 8. Brandt J., 38. Marcos Leonardo, 10. Gloukh O.
Remplaçants de l'Ajax : 67. Abdalla M., 99. Arokodare T., 43. Bunida R., 22. Heyerkens J., 36. Janse D., 6. Kehrer T., 68. Ouazan A., 26. Paes M., 49. Puno D., 21. Torrents J., 11. Tsygankov V.
Entraîneur de l'Ajax : Michel.
Composition de départ de l'Atalanta : 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 31. Christensen T., 40. Hien I., 77. Zappacosta D., 70. Gaetano G., 13. Ederson (capitaine), 99. Elmas E., 17. De Ketelaere C., 59. Zalewski N., 9. Scamacca G.
Remplaçants de l'Atalanta : 47. Bernasconi L., 48. Bonanomi A., 41. Idele G., 55. Isoa I., 90. Krstovic N., 46. Levak S., 8. Pasalic M., 11. Lookman A., 10. Samardzic L., 51. Sonzoni M., 57. Sportiello M.
Entraîneur de l'Atalanta : Sarri M.
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