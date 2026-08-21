Les matchs aller du 4e et dernier tour de qualification (barrages) pour accéder à la phase de ligue de l’UEFA Conference League 2026/27 sont terminés. L’Ouzbékistanais jeune défenseur Behruz Karimov a vu le club suisse Lugano, où il évolue, décrocher une victoire importante, tandis que plusieurs grands clubs européens se sont imposés à l’extérieur.

La victoire importante de Lugano et les succès des grands clubs

Lugano s’est imposé 2-1 à domicile face au Maccabi Tel Aviv, faisant un pas important vers la phase de ligue. L’international ouzbek Behruz Karimov sera inscrit sur la liste européenne si son équipe se qualifie pour la phase de ligue.

Monaco, l’Ajax et le club azéri Qarabağ sont également revenus de leur déplacement avec une victoire, tandis que l’Atalanta et Brighton ont étonnamment dû se contenter d’un match nul et vierge.

Conference League. 4e tour de qualification, tous les résultats des matchs aller (20 août)

Match Score Match Score Lugano — Maccabi Tel Aviv 2-1 Tromsø — Brighton 0-0 Sion — Ajax 2-4 Atalanta — Hapoel Tel Aviv 0-0 Górnik Zabrze — Monaco 2-3 Inter Turku — Copenhague 0-0 Twente — Qarabağ 0-1 La Gantoise — Hibernian 0-0 Motherwell — Fribourg 1-3 Braga — Austria Vienne 2-0 Getafe — Partizan 3-1 Midtjylland — Rijeka 2-0 Rangers — Jablonec 1-0 Nordsjælland — Saint-Gall 1-0 Víkingur — Borac Banja Luka 1-3 Lincoln — Larne 0-2 Panathinaïkos — Hradec Králové 2-2 Hajduk — Raków 2-2 Hearts — Rapid Vienne 2-2 Drita — Inter Escaldes 2-2 PAOK — Brann 1-1 Klaksvík — Riga FC 0-0 Dinamo City — Pafos 1-1 Shamrock Rovers — KuPS 1-1

Quand auront lieu les matchs retour ?

Les matchs retour décisifs de ces barrages auront lieu le 27 août. Les équipes victorieuses obtiendront leur billet pour la phase de ligue de la Conference League 2026/27.

Selon vous, Lugano, où évolue Behruz Karimov, parviendra-t-il à conserver son avantage à l’extérieur et à se qualifier pour la phase de ligue ?

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