Mark-Andre ter Stegen évoque son départ de Barcelone et sa nouvelle étape à Amsterdam

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Mark-Andre ter Stegen évoque son départ de Barcelone et sa nouvelle étape à Amsterdam

Le gardien expérimenté Mark-Andre ter Stegen a accordé sa première interview aux médias depuis cette décision inattendue, confirmant que quitter Barcelone pour rejoindre l’Ajax était le bon choix de sa carrière. Selon Goal.com, le portier allemand évoluera au sein du club néerlandais en prêt jusqu’en juin 2027 et entend profiter de cette période pour retrouver sa forme après des blessures et un temps de jeu irrégulier ces dernières années. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Après une décennie passée au sein du club catalan, faire ses adieux au Camp Nou a été émotionnellement difficile pour le gardien. Malgré des négociations qui se sont légèrement prolongées par rapport aux prévisions, il n’a pas caché sa satisfaction quant au résultat final. Selon Ter Stegen, les premiers échanges avec la direction de l’Ajax ont joué un rôle décisif dans sa prise de décision.

Une nouvelle équipe et un projet ambitieux

« Les bonnes choses prennent du temps. Au final, tout s’est terminé comme je le souhaitais et je suis heureux d’être ici », a déclaré le joueur de 34 ans. Il a souligné que sa conversation avec Jordi Cruyff, ainsi que ses échanges avec l’entraîneur principal Michel et le défenseur Daley Blind, avaient démontré le sérieux du projet du club.

La saison dernière, son prêt à Girona, marqué par une succession de blessures, ainsi que les interrogations sur sa capacité à tenir le rythme au plus haut niveau, avaient suscité de nombreux doutes. Toutefois, le portier expérimenté a écarté ces inquiétudes, affirmant avoir pleinement récupéré physiquement et être prêt à répondre aux exigences élevées du championnat néerlandais.

L’aide de Frenkie de Jong

Après l’annonce du transfert, son ancien coéquipier à Barcelone, Frenkie de Jong, lui a envoyé un message de félicitations personnalisé. Ter Stegen a reconnu que ce geste avait grandement facilité son adaptation à Amsterdam.

« C’est mon agent ! Frenkie connaît très bien Amsterdam. Il est toujours sincère et ses paroles m’ont apporté beaucoup de sérénité. C’est agréable de savoir que je suis entre de bonnes mains », a ajouté le gardien allemand.

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Jahongir Tursunov
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