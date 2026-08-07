Marc-André ter Stegen quitte Barcelone pour l’Ajax

Le gardien expérimenté de l’équipe nationale allemande Marc-André ter Stegen a rejoint l’Ajax néerlandais en provenance du FC Barcelone, en prêt jusqu’à la fin de la saison. Ayant perdu sa place de titulaire ces dernières années en raison de graves blessures, le portier de 34 ans souhaite relancer sa carrière à Amsterdam et retrouver sa meilleure condition physique. Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par Voetbal International, le joueur n’a disputé que 12 rencontres avec le FC Barcelone et Gérone au cours des deux dernières saisons. Des blessures chroniques au dos, au genou et à la hanche l’ont sérieusement handicapé. Cependant, le gardien talentueux a suivi un programme intensif de rééducation depuis le début du mois de juillet. Il affirme avoir pleinement récupéré et être prêt à se battre pour une place de titulaire dans sa nouvelle équipe.

Un nouveau chapitre à Amsterdam

Répondant aux interrogations sur sa condition physique, Marc-André ter Stegen n’a pas caché sa joie de retrouver les terrains. Il a souligné avoir commencé sa récupération au FC Barcelone dès le début du mois de juillet et avoir rejoint les entraînements du groupe professionnel.

Selon lui, chaque match représentera un pas supplémentaire dans sa progression. Le gardien, qui compte 44 sélections avec l’équipe nationale allemande, a rappelé qu’il avait déjà réussi son retour en Ligue des nations après une grave blessure au genou, faisant taire les doutes à son sujet.

Expérience et confiance

Jordi Cruyff, représentant de l’Ajax, a salué l’expérience et les grandes qualités du portier allemand lors de son intervention sur ce transfert. Il a précisé que le club travaillait sur cet accord depuis longtemps et que le gardien expérimenté pouvait apporter une contribution immédiate à l’équipe.

De son côté, ter Stegen n’a pas caché son impatience de jouer à la Johan Cruyff Arena. Il a ajouté que se produire dans ce stade à l’atmosphère exceptionnelle revêtait une grande importance pour lui et qu’il se sentait à nouveau aussi fort qu’auparavant.