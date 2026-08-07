Spectacle de buts en Ligue Conférence : résumé complet et résultats des premiers matchs

·76·Sport
Spectacle de buts en Ligue Conférence : résumé complet et résultats des premiers matchs

Les premiers matchs du troisième tour de qualification de la Ligue Conférence de l’UEFA ont eu lieu. Lors des affiches principales, les clubs néerlandais Ajax et Twente ont signé de brillantes victoires, tandis que le club kazakh Tobol a vécu un véritable cauchemar lors de son déplacement en Serbie.

Plusieurs grands clubs européens engagés à ce stade de la compétition ont quasiment assuré leur qualification pour les play-offs avant les matchs retour.

La démonstration des clubs néerlandais et la lourde défaite de Tobol

L’Ajax d’Amsterdam a accueilli Shelbourne d’Irlande à domicile et s’est imposé avec assurance sur le score de 3-1 . L’autre représentant néerlandais, Twente, a inscrit six buts sans en encaisser face au club slovaque DAC Dunajská Streda, soit 6-0.

Le club kazakh Tobol s’est déplacé en Serbie pour affronter le Partizan et s’est lourdement incliné, contre toute attente, sur le score de 0-3 . Le portugais Braga et le ukrainien Dynamo Kyiv ont quant à eux décroché des victoires minimales mais très importantes, 1-0, dans leurs matchs respectifs.

Ligue Conférence. Troisième tour de qualification (matchs aller)

Résultats des matchs disputés le 6 août :

  • Ajax (Pays-Bas) — Shelbourne (Irlande) 3-1

  • Twente (Pays-Bas) — DAC Dunajská Streda (Slovaquie) 6-0

  • Partizan (Serbie) — Tobol (Kazakhstan) 3-0

  • Dynamo Kyiv (Ukraine) — Qarabağ (Azerbaïdjan) 1-0

  • Braga (Portugal) — Dinamo Minsk (Biélorussie) 1-0

  • CFR Cluj (Roumanie) — Tromsø (Norvège) 0-5

  • Žalgiris (Lituanie) — Hajduk (Croatie) 2-5

  • Paide (Estonie) — Rapid (Autriche) 1-4

  • Debrecen (Hongrie) — Copenhagen (Danemark) 0-3

  • Sheriff (Moldavie) — St. Gallen (Suisse) 1-3

  • IFK Göteborg (Suède) — Gent (Belgique) 0-1

  • Beitar (Israël) — Austria Wien (Autriche) 1-2

  • Hapoel (Israël) — Katowice (Pologne) 2-0

  • Valur (Islande) — Nordsjælland (Danemark) 0-2

  • Lugano (Suisse) — NSÍ Runavík (Îles Féroé) 2-0

  • Bohemians (Irlande) — Midtjylland (Danemark) 0-2

  • Rijeka (Croatie) — Ilves (Finlande) 1-0

  • Riga FC (Lettonie) — Győr (Hongrie) 1-0

  • Jablonec (Tchéquie) — RFS (Lettonie) 2-0

  • Inter Turku (Finlande) — Vaduz (Liechtenstein) 2-1

  • Inter Escaldes (Andorre) — Flora (Estonie) 1-0

  • Borac Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) — Vitebsk (Biélorussie) 1-0

  • Noah (Arménie) — Sion (Suisse) 2-2

  • HJK (Finlande) — Motherwell (Écosse) 1-1

  • Raków (Pologne) — Hammarby (Suède) 0-0

Quand auront lieu les matchs retour ?

L’identité de toutes les équipes qui accéderont aux play-offs sera connue la semaine prochaine, le 13 août, à l’issue des matchs retour.

Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou les autres réseaux sociaux !

AjaxTwentePartizanTobolDynamo Kiev
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Aujourd'hui, 07:39Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Aujourd'hui, 07:29Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Aujourd'hui, 07:22Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Aujourd'hui, 07:18McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevMcGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevAujourd'hui, 07:14Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Aujourd'hui, 07:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)