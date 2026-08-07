Spectacle de buts en Ligue Conférence : résumé complet et résultats des premiers matchs

Les premiers matchs du troisième tour de qualification de la Ligue Conférence de l’UEFA ont eu lieu. Lors des affiches principales, les clubs néerlandais Ajax et Twente ont signé de brillantes victoires, tandis que le club kazakh Tobol a vécu un véritable cauchemar lors de son déplacement en Serbie.

Plusieurs grands clubs européens engagés à ce stade de la compétition ont quasiment assuré leur qualification pour les play-offs avant les matchs retour.

La démonstration des clubs néerlandais et la lourde défaite de Tobol

L’Ajax d’Amsterdam a accueilli Shelbourne d’Irlande à domicile et s’est imposé avec assurance sur le score de 3-1 . L’autre représentant néerlandais, Twente, a inscrit six buts sans en encaisser face au club slovaque DAC Dunajská Streda, soit 6-0.

Le club kazakh Tobol s’est déplacé en Serbie pour affronter le Partizan et s’est lourdement incliné, contre toute attente, sur le score de 0-3 . Le portugais Braga et le ukrainien Dynamo Kyiv ont quant à eux décroché des victoires minimales mais très importantes, 1-0, dans leurs matchs respectifs.

Ligue Conférence. Troisième tour de qualification (matchs aller)

Résultats des matchs disputés le 6 août :

Ajax (Pays-Bas) — Shelbourne (Irlande) 3-1

Twente (Pays-Bas) — DAC Dunajská Streda (Slovaquie) 6-0

Partizan (Serbie) — Tobol (Kazakhstan) 3-0

Dynamo Kyiv (Ukraine) — Qarabağ (Azerbaïdjan) 1-0

Braga (Portugal) — Dinamo Minsk (Biélorussie) 1-0

CFR Cluj (Roumanie) — Tromsø (Norvège) 0-5

Žalgiris (Lituanie) — Hajduk (Croatie) 2-5

Paide (Estonie) — Rapid (Autriche) 1-4

Debrecen (Hongrie) — Copenhagen (Danemark) 0-3

Sheriff (Moldavie) — St. Gallen (Suisse) 1-3

IFK Göteborg (Suède) — Gent (Belgique) 0-1

Beitar (Israël) — Austria Wien (Autriche) 1-2

Hapoel (Israël) — Katowice (Pologne) 2-0

Valur (Islande) — Nordsjælland (Danemark) 0-2

Lugano (Suisse) — NSÍ Runavík (Îles Féroé) 2-0

Bohemians (Irlande) — Midtjylland (Danemark) 0-2

Rijeka (Croatie) — Ilves (Finlande) 1-0

Riga FC (Lettonie) — Győr (Hongrie) 1-0

Jablonec (Tchéquie) — RFS (Lettonie) 2-0

Inter Turku (Finlande) — Vaduz (Liechtenstein) 2-1

Inter Escaldes (Andorre) — Flora (Estonie) 1-0

Borac Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) — Vitebsk (Biélorussie) 1-0

Noah (Arménie) — Sion (Suisse) 2-2

HJK (Finlande) — Motherwell (Écosse) 1-1

Raków (Pologne) — Hammarby (Suède) 0-0

Quand auront lieu les matchs retour ?

L’identité de toutes les équipes qui accéderont aux play-offs sera connue la semaine prochaine, le 13 août, à l’issue des matchs retour.

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