Ligue Conférence : L'Ajax bat l'Atalanta, Monaco monte à la 3e place

Les rencontres de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Europa Conference League se sont terminées par des luttes intenses, des buts décisifs en fin de match et des résultats surprenants.

Aux Pays-Bas, un choc majeur entre des clubs renommés du football européen a eu lieu : l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam a accueilli le redoutable club italien de l'Atalanta et a arraché une victoire 2-0 grâce à des buts rapides en fin de match. En France, Monaco a inscrit trois buts sans réponse contre le club allemand de Fribourg, rejoignant ainsi le haut du classement. Ajax a accueilli le club italien de l'Atalanta et a remporté la victoire 2-0 grâce à des buts rapides en fin de match. Monaco le club allemand de Fribourg, s'imposant 3-0 et rejoignant le haut du classement.

L'Ajax a battu l'Atalanta en 3 minutes

Le match à la Johan Cruyff Arena est resté très disputé jusqu'aux dernières minutes du temps réglementaire :

Le sprint final : Alors que les deux défenses tenaient bon, Tolu Arokodare, entré en jeu, a ouvert le score à la 87e minute pour les locaux.

Le coup de grâce : À peine 3 minutes plus tard, à la 90e minute, un autre remplaçant, Ouazan, a inscrit le deuxième but, scellant la victoire 2-0 des Amstellodamois.

Situation au classement : Après deux journées, les deux équipes comptent 3 points chacune et occupent les 14e et 15e places.

Monaco Fribourg a gagné largement et monte à la 3e place

L'équipe française a dominé son adversaire de Bundesliga sur sa pelouse :

But en fin de première période : À la 45e minute, Brunner a ouvert le score pour Monaco d'une frappe précise.

Conclusion en seconde période : Accentuant la pression en fin de match, les locaux ont scellé le score de 3-0 grâce à Camara à la 83e minute et Ansu Fati, entré en jeu, à la 90e minute.

Leader du tournoi : Avec 6 points en deux journées, Monaco s'installe à la 3e place du classement (Fribourg est 18e avec 3 points).

Autres résultats de la 2e journée :