Hajduk Split — Ajax : compositions et direct commenté

La rencontre Hajduk Split — Ajax dans le cadre de la Ligue Conférence débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Hajduk Split : 33. Silic T., 22. Akapandi M., 9. de Almeida D., 20. del Moral A., 8. Fayad K., 6. Hadzikadunic D., 32. Hrgovic S., 15. Maresic D., 7. Sanyang A., 11. Sego M. (capitaine), 23. Sotichek M.

Remplaçants du Hajduk Split : 18. Dendoncker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 38. Hodak L., 26. Huram A., 10. Livaja M., 77. Martin K., 17. Melnjak D., 14. Rachi R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A., 5. Van Hoorenbeeck A.

Entraîneur du Hajduk Split : Garcia G.

Composition de départ de l'Ajax : 1. ter Stegen M., 4. Amrabat S., 99. Arokodare T., 15. Baas Y., 30. Bouman A., 8. Brandt J., 6. Kehrer T., 18. Klaassen D. (capitaine), 68. Ouazan A., 21. Torrents J., 11. Tsygankov V.

Remplaçants de l'Ajax : 67. Abdalla M., 43. Bunida R., 20. Edvardsen O., 62. El-Hani A., 10. Gloukh O., 36. Janse D., 38. Marcos Leonardo, 24. Mokio J., 26. Paes M., 2. Rosa L., 5. Wijndal O.

Entraîneur de l'Ajax : Michel.