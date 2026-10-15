Hajduk Split — Ajax : compositions et direct commenté

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Hajduk Split — Ajax : compositions et direct commenté

La rencontre Hajduk SplitAjax dans le cadre de la Ligue Conférence débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Hajduk Split : 33. Silic T., 22. Akapandi M., 9. de Almeida D., 20. del Moral A., 8. Fayad K., 6. Hadzikadunic D., 32. Hrgovic S., 15. Maresic D., 7. Sanyang A., 11. Sego M. (capitaine), 23. Sotichek M.

Remplaçants du Hajduk Split : 18. Dendoncker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 38. Hodak L., 26. Huram A., 10. Livaja M., 77. Martin K., 17. Melnjak D., 14. Rachi R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A., 5. Van Hoorenbeeck A.

Entraîneur du Hajduk Split : Garcia G.

Composition de départ de l'Ajax : 1. ter Stegen M., 4. Amrabat S., 99. Arokodare T., 15. Baas Y., 30. Bouman A., 8. Brandt J., 6. Kehrer T., 18. Klaassen D. (capitaine), 68. Ouazan A., 21. Torrents J., 11. Tsygankov V.

Remplaçants de l'Ajax : 67. Abdalla M., 43. Bunida R., 20. Edvardsen O., 62. El-Hani A., 10. Gloukh O., 36. Janse D., 38. Marcos Leonardo, 24. Mokio J., 26. Paes M., 2. Rosa L., 5. Wijndal O.

Entraîneur de l'Ajax : Michel.

En direct1-0 EN DIRECT
51
Viktor Tsyhankov (Ajax) récupère le ballon repoussé aux abords de la surface, mais sa frappe est contrée par un défenseur.
51
Le corner tiré par l'Ajax a été bien repoussé par Toni Silić (Hajduk Split).
48
Michele Šego (Hajduk Split) est signalé hors-jeu !
46
Tout est prêt pour le début de la seconde période.
45+2
L'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps et les 45 premières minutes du match ont pris fin.
45🟨
Alberto del Moral (Hajduk Split) reçoit un carton jaune.
45
Le quatrième arbitre a indiqué 1 minute de temps additionnel.
44
La frappe de Davy Klaassen (Ajax) manque de précision et Toni Silić s'en empare sans difficulté.
42
Davy Klaassen (Ajax) s'élève près de la surface et place une tête vers le centre du but. Toni Silić réalise un arrêt facile.
42
À la suite du coup de pied arrêté tiré par l'Ajax, l'un des défenseurs s'est facilement emparé du ballon.
39
Marin Sotiček (Hajduk Split) est signalé hors-jeu. Il avait de l'espace derrière la défense, mais a démarré sa course trop tôt.
371-0
Superbe but collectif ! Après une passe de Marin Sotiček, Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) contrôle le ballon dans la surface et ne laisse aucune chance en marquant dans le petit filet gauche. 1:0.
34
Hajduk Split n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon.
33
Šimun Hrgović (Hajduk Split) envoie le ballon dans la surface sur coup franc, mais le premier défenseur le dégage facilement. Le ballon sort des limites du terrain et l'assistant désigne le drapeau de corner. Corner pour Hajduk Split.
31
Michele Šego (Hajduk Split) a tenté sa chance sur coup de pied arrêté, mais Marc-André ter Stegen a réussi à repérer sa tentative.
29
Le corner a été tiré, mais Hajduk Split n'en a pas profité, le défenseur éloigne le ballon.
28
Tolu Arokodare (Ajax) touche le ballon de la main, faute.
24
Abdellah Ouazane (Ajax) frappe de l'extérieur de la surface, mais sa tentative est contrée par un défenseur et neinquiète pas vraiment le gardien.
23
Michele Šego (Hajduk Split) place une tête depuis la surface de réparation, mais rate le cadre et le ballon passe largement au-dessus de la transversale.
23
Dalisson de Almeida (Hajduk Split) s'est ressaisi et a tiré de l'extérieur de la surface dans le coin inférieur droit, mais Marc-André ter Stegen veillait et s'est emparé du ballon sans difficulté.
21
Tolu Arokodare (Ajax) a tout fait pour reprendre le centre dans la surface, mais il n'a pas pu l'atteindre.
18
Hajduk Split a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.
18
Un bon dégagement du défenseur signifie que ce corner ne donne rien pour Hajduk Split.
17
Šimun Hrgović (Hajduk Split) se retrouve seul dans la surface et décoche une frappe, mais son tir est superbement contré par un défenseur. Hajduk Split va obtenir un corner.
16
Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) décoche une frappe puissante, mais un défenseur repousse le ballon.
11
Davy Klaassen (Ajax) a commis un jeu dangereux. Petru Ciochirca a sifflé et sanctionné la faute.
8
L'Ajax tire le corner au centre, mais le centre est trop puissant et le ballon sort des limites du terrain.
7
Tolu Arokodare (Ajax) pénètre dans la surface, mais sa frappe est contrée. L'Ajax va corner.
4
Viktor Tsygankov (Ajax) tire le coup franc, mais les défenseurs dégagent le ballon.
4
Matthieu Akahandy (Hajduk Split) aurait dû savoir qu'un tel comportement est contraire aux règles. Il a été beaucoup trop imprudent, ne laissant pas d'autre choix à Petru Ciochirca que de siffler.
1
La première mi-temps de ce match est sur le point de commencer.
21:46
Les joueurs sont sur la pelouse et l'Ajax donne le coup d'envoi.
21:45
Petru Ciochirca a été désigné arbitre principal de ce match.
21:45
Vous pouvez retrouver les compositions de départ des deux équipes dans les détails de ce match.
21:45
Bonjour et bienvenue dans notre live textuel ! Nous vous ferons vivre en direct tout ce qui se passe sur le terrain. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
Hajduk SplitAjaxLigue ConférenceFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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