Nouvelle de dernière minute avant les CM 2026 : Razambek Jamalov ne se rendra pas à Astana

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Nouvelle de dernière minute avant les CM 2026 : Razambek Jamalov ne se rendra pas à Astana

À quelques jours du début des Championnats du monde de lutte libre, qui se tiendront à Astana, capitale du Kazakhstan, des changements inattendus ont été apportés à la sélection de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

La liste initiale enregistrée auprès de United World Wrestling (UWW) a été révisée et de nouveaux noms ont été confirmés dans deux catégories de poids importantes. La plus grande nouvelle pour les fans est que le champion olympique et l'un des leaders de l'équipe nationale, Razambek Jamalov ne participera pas aux prochains championnats du monde.

Principaux changements dans l'effectif : qui remplacera Jamalov et Poyonov ?

Sur décision du staff technique, les rotations suivantes ont été officialisées dans deux catégories :

  • Dans la catégorie des -74 kg : Le champion olympique de Paris 2024, Razambek Jamalov, initialement inscrit, est remplacé par le jeune lutteur prometteur Javohir Choliboyev qui défendra les couleurs de l'Ouzbékistan ;

  • Dans la catégorie des -97 kg : Sherzod Poyonov est remplacé par Boymurod Azimov qui aura l'opportunité de se mesurer sur la scène mondiale.

L'effectif complet et mis à jour de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Les lutteurs suivants représenteront notre pays sur les tapis d'Astana :

  • -57 kg : Asadbek Saidtorayev

  • -61 kg : Ghulomjon Abdullayev

  • -65 kg : Mashrabjon Uzoqov

  • -70 kg : Shahzodbek Yarashev

  • -74 kg : Javohir Choliboyev

  • -79 kg : Mirzo Hayitov

  • -86 kg : Bobur Islomov

  • -97 kg : Boymurod Azimov

  • -125 kg : Sardorbek Kholmatov

Quand et où se déroulera la compétition ?

  • Lieu : Astana, Kazakhstan ;

  • Dates : Du 24 octobre au 1er novembre se déroulera durant ces jours.

Pour les lutteurs ouzbeks qui se rendent au mondial avec une concurrence accrue et un effectif renouvelé, ces championnats du monde seront un test sérieux et une expérience importante.

Lutte LibreChampionnats du MondeRazambek JamalovÉquipe nationale d'OuzbékistanAstana
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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