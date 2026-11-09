Combattants ouzbeks de MMA à Tbilissi : l'Ouzbékistan remporte 8 médailles aux Championnats du monde

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Combattants ouzbeks de MMA à Tbilissi : l'Ouzbékistan remporte 8 médailles aux Championnats du monde

Dans la capitale géorgienne, Tbilissi, les Championnats du monde de MMA pour adultes et jeunes, organisés sous l'égide de la Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF), ont pris fin.

Lors de cette compétition prestigieuse d'une semaine, plus de 800 des meilleurs combattants issus de 60 pays se sont affrontés. Dans des duels intenses face aux meilleurs mondiaux, les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont fait preuve d'une grande maîtrise, remportant finalement 8 médailles (2 en or, 3 en argent, 3 en bronze) pour notre délégation.

Équipe nationale adulte : 7e place au classement et médaille d'or

L'équipe nationale principale (adultes) d'Ouzbékistan a décroché 1 médaille d'or, 1 d'argent et 1 de bronze, se classant ainsi dans le top 7 mondial (7e place) :

  • Ogiloy Jumanova (79,4 kg) — Championne du monde : Après des combats déterminés, notre compatriote a été sacrée meilleure de sa catégorie, montant sur la plus haute marche du podium pour décrocher l'or ;

  • Mustafo Kadamov (61,2 kg) — Médaille d'argent : A officialisé son titre de vice-champion lors d'une finale intense ;

  • Janobiddin Sattorov (83,9 kg) — Médaille de bronze : A pris place sur le podium dans la catégorie des poids lourds.

5e place mondiale chez les jeunes (U-20) et finale 100% ouzbèke

Les compétitions chez les jeunes ont été encore plus disputées et riches en moments forts. Nos représentants ont pris la 5e place parmi 60 pays avec 1 médaille d'or, 2 d'argent et 2 de bronze :

  • Finale historique ouzbèke : Dans la catégorie des 79,4 kg, le combat final a opposé deux athlètes ouzbèkes. Dans le duel pour l'or, Khurshidakhon Roziqova a dominé sa coéquipière Nilufar Urolovapour devenir championne du monde, tandis qu'Urolova a remporté l'argent ;

  • Doniyor Kuvondikov (88,4 kg) : A ajouté une médaille d'argent au trésor de l'équipe ;

  • Firdavs Atamuratov (61,2 kg) et Feruzbek Payziyev (93 kg) : Ont remporté les médailles de bronze de la compétition.

Résultats des athlètes ouzbeks et statistiques des médailles

Catégorie

Athlète

Catégorie de poids

Médaille

Classement général

Adultes

Ogiloy Jumanova

79,4 kg

Or

7e place

Adultes

Mustafo Kadamov

61,2 kg

Argent

Adultes

Janobiddin Sattorov

83,9 kg

Bronze

Jeunes (U-20)

Khurshidakhon Roziqova

79,4 kg

Or

5e place

Jeunes (U-20)

Nilufar Urolova

79,4 kg

Argent

Jeunes (U-20)

Doniyor Kuvondikov

88,4 kg

Argent

Jeunes (U-20)

Firdavs Atamuratov

61,2 kg

Bronze

Jeunes (U-20)

Feruzbek Payziyev

93,0 kg

Bronze

Performances globales : qui a pris la tête ?

Comme prévu, l'équipe de Russie a pris la première place au classement général des Championnats du monde de Tbilissi. Les athlètes russes ont récolté 40 médailles au total : 12 en or, 3 en argent et 9 en bronze chez les jeunes, et 9 en or, 1 en argent et 5 en bronze chez les adultes.

Les 8 médailles des combattants ouzbeks sur cette scène prestigieuse prouvent une fois de plus que l'école nationale d'arts martiaux mixtes renforce son statut sur la scène internationale chaque année.

IMMAFArts Martiaux MixtesChampionnat du MondeÉquipe Nationale OuzbékistanMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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