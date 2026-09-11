Six lutteurs sur le tapis : La composition de l'Ouzbékistan pour la lutte libre aux Jeux asiatiques

Du 30 septembre au 3 octobre, Nagoya au Japon accueillera l'un des sports les plus attendus des Jeux asiatiques : la lutte. L'équipe nationale ouzbèke de lutte libre concourra pour des médailles dans six catégories de poids.

Les Jeux asiatiques de 2026 se dérouleront du 19 septembre au 4 octobre dans la région d'Aichi-Nagoya, au Japon. Les épreuves de lutte auront lieu du 30 septembre au 3 octobre au Inae Sports Center à Nagoya. Cette information a été confirmée par l'instance dirigeante mondiale, United World Wrestling (UWW).

L'équipe nationale d'Ouzbékistan en lutte libre dans six catégories de poids montera sur le tapis. La présence du champion olympique Razambek Jamalov garantit que l'équipe nationale sera au centre de l'attention. L'UWW a également enregistré Jamalov en tant que champion olympique de Paris.

De l'Ouzbékistan la composition des six

La composition de l'équipe nationale de lutte libre est la suivante :

Poids Athlète 57 kg G‘ulomjon Abdullayev 65 kg Umidjon Jalolov 74 kg Razambek Jamalov 86 kg Bobur Islomov 97 kg Sherzod Poyonov 125 kg Hasanboy Rahimov

Cette liste figure également dans la liste des athlètes inscrits par l'UWW pour les Jeux asiatiques. Cependant, l'organisation a noté que la liste des participants pourrait changer avant la compétition.

L'attention principale — sur les 74 kg

L'une des catégories qui suscite le plus grand intérêt pour les fans ouzbeks est sans aucun doute 74 kg .

Dans cette catégorie, l'honneur du pays sera défendu par Razambek Jamalov . Pour Jamalov, sacré champion aux Jeux olympiques de Paris 2024, la compétition de Nagoya sera l'occasion de démontrer une fois de plus son statut à l'échelle asiatique. L'UWW a confirmé sa participation dans la catégorie des 74 kg aux Jeux asiatiques de 2026.

Cependant, l'objectif de l'équipe nationale ne se limite pas à un seul nom.

En 57 kg G‘ulomjon Abdullayev, en 65 kg Umidjon Jalolov, en 86 kg Bobur Islomov, en 97 kg Sherzod Poyonov et en 125 kg Hasanboy Rahimov seront également de l'Ouzbékistan les principaux espoirs de médailles.

Six poids — six opportunités

En lutte, chaque catégorie de poids équivaut à un tournoi distinct. Un seul combat malheureux peut changer le destin de toute la compétition. C'est pourquoi la participation de l'Ouzbékistan dans six catégories ouvre plusieurs portes vers des médailles.

Surtout dans des catégories comme les 57, 65 et 74 kg, la concurrence en Asie est traditionnellement très élevée. La liste préliminaire publiée par l'UWW inclut également des athlètes de Chine, d'Iran, du Japon, du Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Inde, de Corée du Sud et d'autres grandes écoles de lutte.

C'est pourquoi chaque victoire à Nagoya ne sera pas un simple résultat, mais un pas important pour l'équilibre des forces sur le continent.

Un grand test attend Nagoya

Aux Jeux asiatiques de 2026, un total de 258 athlètes devraient participer aux épreuves de lutte libre, lutte féminine et lutte gréco-romaine. Les combats se dérouleront du 30 septembre au 3 octobre.

L'Ouzbékistan participera aux trois disciplines. Les six athlètes de lutte libre sont l'un des principaux atouts de la délégation nationale pour les médailles.

Il est maintenant temps de transformer la préparation en un véritable combat.

Car aux Jeux asiatiques, ce ne sont pas le nom, le titre ou les résultats passés qui comptent, mais les quelques minutes sur le tapis qui sont décisives.

À partir du 30 septembre, six représentants de l'Ouzbékistan lutteront sur le tapis de Nagoya pour devenir les meilleurs de leur catégorie. L'un d'eux est un héros qui a conquis les sommets olympiques, et les autres ont l'opportunité d'écrire leur nom encore plus haut sur la scène asiatique.

Le plus important est qu'il ne s'agit pas simplement d'une compétition de plus. C'est l'occasion pour ces six athlètes de commencer une nouvelle page pour porter haut le drapeau de l'Ouzbékistan dans la lutte asiatique.

Note : La liste des participants publiée par l'UWW est préliminaire et peut changer avant la compétition.