Razambek Jamalov et Goulomjon Abdoullaïev sacrés champions à Kocaeli

L'équipe nationale ouzbèke de lutte libre a décroché deux titres de champion lors d'un tournoi international en cours en Turquie. Les médaillés des Jeux olympiques de Paris, Razambek Jamalov et Goulomjon Abdoullaïev, n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires en finale.

Deux autres représentants de notre pays sont montés sur le podium. En conséquence, la délégation ouzbèke a intégré le top 3 au classement général par équipes après deux jours de compétition, avec 2 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze.

Les héros olympiques de nouveau sur le podium

La ville de Kocaeli a accueilli du 31 juillet au 2 août un tournoi international dédié à la mémoire de Hasan Gemici et Gazanfer Bilge. Des athlètes de 16 pays ont participé à cette compétition de lutte libre et gréco-romaine, se disputant les médailles dans 20 catégories de poids au total.

Razambek Jamalov et Goulomjon Abdoullaïev, grands espoirs de l'équipe ouzbèke, ont confirmé leur statut une fois de plus.

Aux Jeux olympiques de Paris 2024, Jamalov avait remporté l'or dans la catégorie des 74 kg et Abdoullaïev le bronze dans celle des 57 kg.

Goulomjon Abdoullaïev s'impose face au combattant kazakh

Goulomjon Abdoullaïev est entré sur le tapis dans la catégorie des 61 kg à Kocaeli. Après avoir passé avec succès les tours préliminaires, il a affronté le représentant du Kazakhstan, Allan Oralbek, lors du combat décisif pour la médaille d'or.

Le lutteur ouzbèke n'a pas lâché son avantage en finale et, en battant son adversaire, est devenu le champion du tournoi.

Ce résultat revêt une importance particulière pour Abdoullaïev. Bien qu'il concoure habituellement en 57 kg, il avait également décroché le bronze en 61 kg lors des Championnats d'Asie 2026.

Razambek Jamalov triomphe du lutteur iranien

Défendant les couleurs de l'Ouzbékistan dans la catégorie des 74 kg, Razambek Jamalov a affronté le représentant de l'Iran, Ali Karampur, en finale.

Le champion olympique a démontré toute son habileté et son expérience lors du combat décisif pour s'imposer face à son adversaire. Il a ainsi offert une deuxième médaille d'or à la délégation ouzbèke.

Jamalov s'était déjà imposé et avait remporté le titre olympique à Paris dans la même catégorie des 74 kg. Sa nouvelle victoire dans cette même catégorie à Kocaeli témoigne de sa grande forme à l'approche de compétitions majeures.

De l'argent pour Yarashev, du bronze pour Saidto‘rayev

Deux autres représentants de l'Ouzbékistan sont montés sur le podium.

Engagé dans la catégorie des 70 kg, Shahzodbek Yarashev a atteint la finale. S'inclinant face au Moldavien Vasile Diacon dans le combat pour l'or, il s'est contenté de la médaille d'argent.

Asadbek Saidto‘rayev, qui est monté sur le tapis dans la catégorie des 57 kg, a quant à lui décroché la médaille de bronze.

Les résultatsdes Ouzbeks :

Lutteur Poids Résultat Goulomjon Abdoullaïev 61 kg Or Razambek Jamalov 74 kg Or Shahzodbek Yarashev 70 kg Argent Asadbek Saidto‘rayev 57 kg Bronze

Quelles primes ont touchées les lutteurs ?

Les organisateurs du tournoi avaient également prévu des récompenses financières pour les médaillés :

1 000 euros pour les champions ;

750 euros pour les médaillés d'argent ;

500 euros pour les médaillés de bronze.

Ainsi, la dotation financière totale pour les quatre lutteurs ouzbeks s'est élevée à 3 250 euros. s'est élevée à

Jamalov et Abdoullaïev ont touché 1 000 euros chacun, Yarashev 750 euros et Saidto‘rayev 500 euros.

L'Ouzbékistan entre dans le top 3

Au terme des résultats de ces deux jours, l'équipe nationale ouzbèke de lutte libre occupait la 3e place du classement général avec :

2 médailles d'or ;

1 médaille d'argent ;

1 médaille de bronze.

La Turquie menait les débats avec 4 ors, 1 argent et 14 bronzes. L'équipe iranienne occupait quant à elle la deuxième position avec 2 ors, 4 argents et 5 bronzes.

Il convient de noter qu'il s'agit d'un classement provisoire établi après deux jours de compétition.

Les olympiens ont répondu aux attentes

Le fait le plus marquant de ce tournoi à Kocaeli est que les deux médaillés olympiques ouzbeks ont atteint à nouveau la finale pour s'emparer des titres de champions.

Les médailles d'or de Jamalov et Abdoullaïev, ainsi que les podiums de Yarashev et Saidto‘rayev, démontrent la forte concurrence et la profondeur de banc au sein de l'équipe nationale. La tâche principale sera désormais de maintenir cette forme en vue des grandes échéances mondiales et continentales.

Selon vous, lequel des lutteurs ouzbeks remportera l'or aux prochains Jeux olympiques ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !