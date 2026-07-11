L'Ouzbek lutteur de style libre et champion olympique de Paris 2024, Razambek Jamalov, a remporté le prestigieux tournoi RAF qui se déroule en Géorgie. En finale, notre compatriote a disputé un combat intense contre l'Américain Jarrett Jakes.

Le sort du combat décisif est resté incertain jusqu'aux derniers points, mais Jamalov a prouvé une fois de plus qu'il sait garder son sang-froid sous pression lors des grandes compétitions.

Une finale disputée avec intensité

Razambek Jamalov a fait preuve d'une grande assurance tout au long du tournoi pour atteindre la finale.

Lors du duel décisif, il a affronté le représentant des États-Unis, Jarrett Jakes. Le combat fut acharné et équilibré.

Finalement, l'athlète ouzbek s'est imposé sur le score de 3:2, remportant ainsi le trophée principal du tournoi.

Le champion olympique confirme son niveau

Razambek Jamalov continue d'obtenir des résultats de haut niveau après son sacre aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Cette victoire en Géorgie renforce encore son prestige sur la scène internationale et constitue une excellente préparation avant les prochaines grandes échéances.

Un nouveau succès en or pour l'Ouzbékistan

La victoire de Jamalov est une nouvelle réussite majeure pour l'école de lutte ouzbèke.

Surtout, ce succès en finale contre un redoutable adversaire américain démontre le haut niveau technique et mental de notre compatriote.

Désormais, l'attention se porte sur la capacité de Razambek Jamalov à maintenir ce rythme lors des prochaines compétitions internationales.