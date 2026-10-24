Une Australienne établit un record mondial avec 7079 tractions en 24 heures

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Une Australienne établit un record mondial avec 7079 tractions en 24 heures

Olivia Vinson, une Australienne de 34 ans, a battu le record du monde Guinness féminin en effectuant 7079 tractions en 24 heures. Elle a presque doublé le précédent record, attirant l'attention par cet exploit exceptionnel d'endurance physique.

Fait intéressant, l'idée a été initialement suggérée par le mari et entraîneur d'Olivia. Passionnée de fitness, elle a d'abord ri en entendant la proposition, ne croyant pas qu'un tel record puisse être battu. Cependant, avec le temps, elle a commencé à étudier sérieusement la possibilité d'atteindre cet objectif.

Olivia s'est entraînée pendant trois mois pour se préparer à l'épreuve. Mais lors d'une tentative précédente, elle s'est blessée au tendon du biceps et n'a pas pu continuer les tractions, ce qui l'a forcée à annuler son projet. Après plusieurs mois de convalescence, elle a repris l'entraînement et a décidé de réaliser son objectif.

« Je cherchais un défi encore plus grand. Mon mari et entraîneur m'a suggéré de faire des tractions pendant 24 heures. Au début, j'ai vraiment ri parce que je ne pensais pas en être capable. J'ai vu que le record de l'époque était de 4081 répétitions et j'ai pensé que c'était impossible. Puis, après quelques calculs, j'ai conclu que je pourrais peut-être y arriver », a déclaré Vinson aux représentants du Guinness.

Pour une personne ordinaire, faire des milliers de tractions en 24 heures semble presque impossible. Olivia a largement dépassé ce résultat. Le précédent record avait été établi en 2021 par la Polonaise Paula Gorlo, avec 4081 tractions.

Les 29 et 30 mars de cette année, l'Australienne de 34 ans a battu ce record en réalisant un total de 7079 tractions en 24 heures. Cela représente une moyenne d'environ cinq tractions par minute.

« Quand j'ai commencé ce défi, je ne croyais pas vraiment qu'il était possible d'atteindre un tel résultat. Maintenant, cet exploit m'oblige à reconsidérer tout ce que je pensais ne pas pouvoir accomplir », a confié Olivia.

Son résultat démontre non seulement une excellente condition physique, mais aussi l'importance de la détermination et de la patience. Il est fort probable qu'Olivia Vinson figure à nouveau dans le livre des records Guinness à l'avenir.

Olivia VinsonRecords GuinnessTractionsFitnessEndurance
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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