Officiel : Quand aura lieu le combat entre Bogdan Guskov et Robert Whittaker ?

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Officiel : Quand aura lieu le combat entre Bogdan Guskov et Robert Whittaker ?

L'UFC, la plus prestigieuse organisation d'arts martiaux mixtes au monde, a officiellement annoncé le prochain combat du combattant ouzbek Bogdan Guskov. Le représentant de notre pays affrontera la célèbre star australienne Robert Whittaker, ancien champion du monde UFC dans la catégorie des poids moyens.

Ce combat sans merci aura lieu le 6 février 2027 à Sydney, en Australie, lors du prestigieux UFC Fight Night dans la catégorie des poids mi-lourds. Guskov affrontera son adversaire sur ses terres, sous la pression des tribunes locales.

Concurrence au classement et situation dans la catégorie

Le niveau des deux combattants qui monteront dans l'octogone montre l'importance de cet affrontement :

  • Classement : Alors que Bogdan Guskov occupe actuellement la 10e place du classement UFC, Whittaker se situe juste derrière lui, à la 11e place ;

  • L'enjeu de la victoire : Une victoire dans ce duel servira de tremplin majeur à Guskov pour intégrer le top 5 de la division des poids mi-lourds et se rapprocher de la ceinture de champion.

Qui est l'adversaire ? Carrière et derniers combats de Robert Whittaker

L'Australien âgé de 35 ans, ancien champion du monde, possède une riche expérience dans l'octogone avec 28 victoires et 9 défaites à son actif :

  • Débuts réussis dans la nouvelle catégorie : Whittaker a fait ses débuts chez les poids mi-lourds le 12 juillet dernier contre Nikita Krylov, battant son adversaire avant la limite dès le 1er round ;

  • Derniers tests : Avant cette victoire, il s'était incliné face à Reinier de Ridder et Khamzat Chimaev ;

  • Historique des défaites : Sur les 9 défaites de sa carrière, deux ont été concédées face à l'ancien champion Israel Adesanya.

Pour Bogdan Guskov, une victoire à l'extérieur contre un ancien champion pourrait devenir l'un des plus grands accomplissements de sa carrière.

Bogdan GuskovRobert WhittakerUFCUFC Fight NightMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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