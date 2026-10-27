Volkanovski annonce sa prochaine cible : est-il temps de régler ses comptes avec Topuria ?

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Volkanovski annonce sa prochaine cible : est-il temps de régler ses comptes avec Topuria ?

Le champion actuel des poids plumes de l'UFC, le légendaire combattant australien Alexander Volkanovski l'ancien champion Ilia Topuriaa ouvertement exprimé son intention d'obtenir un combat revanche contre.

Le champion de 38 ans, qui a réaffirmé son statut par une victoire éclatante lors de l'« UFC 333 », a souligné qu'il ne craignait pas les frappes puissantes de son adversaire et qu'il avait toutes les capacités pour régler ses comptes dans l'octogone.

« J'aime la compétition » : Le défi audacieux de Volkanovski

Dans une interview accordée à la presse, Alexander Volkanovski a évoqué ses projets futurs et la flamme de la lutte contre Topuria :

  • Soif de compétition et de défi : « Je suis un combattant qui a toujours aimé la compétition intense, et je veux vraiment me tester à nouveau dans l'octogone contre Topuria » ;

  • Reconnaître le danger de l'adversaire : « Ilia est un gars très dangereux, il possède vraiment des frappes lourdes et dévastatrices. Cependant, je crois fermement que j'ai assez d'expérience et d'opportunités pour gagner le combat revanche » ;

  • La nécessité d'une revanche historique : La forme physique des deux combattants et l'intérêt des fans font de cet affrontement l'un des combats les plus attendus de l'histoire des poids plumes.

Triomphe à l'« UFC 333 » : Evloev mis KO

Le champion australien fait cette déclaration après sa dernière victoire convaincante :

  • La défaite de Movsar Evloev : Alexander Volkanovski était entré dans l'octogone lors du prestigieux tournoi « UFC 333 » contre l'invaincu prétendant russe Movsar Evloev ;

  • Victoire avant la limite au 2e round : Dès le deuxième round, Volkanovski a mis son adversaire KO avec une série de coups puissants, défendant ainsi avec succès sa ceinture de champion ;

  • Le facteur Topuria : Désormais, la seule question en suspens dans la carrière du leader de la catégorie est de trouver une réponse : prendre sa revanche sur Topuria, qui l'avait battu auparavant.

Statut du championnat poids plumes

Indicateur

Alexander Volkanovski

Ilia Topuria

Statut

Champion UFC actuel des poids plumes

Ancien champion UFC

Dernier combat

KO d'Evloev au 2e round à l'« UFC 333 »

Réaction au combat

Réclame une revanche (« Confiance en la victoire »)

Candidat principal pour la revanche

Caractéristique principale

QI de combat élevé et endurance

K.-O. dangereux et propriétaire de frappes lourdes

Combat potentiel

Lors d'un des tournois numérotés de l'UFC en 2026/2027

Le plus grand événement PPV de l'année

Alexander VolkanovskiIlia TopuriaUFC 333Movsar EvloevMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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