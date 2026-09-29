L'haltérophile ouzbek Akbar Djuraev a enregistré un nouveau résultat historique aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Notre compatriote, au terme des deux épreuves, a remporté la médaille d'or avec un total de 423 kilogrammes.

La performance de Djuraev ne s'est pas limitée au titre. En battant des records du monde et d'Asie au cours de la compétition, il a à Aichi-Nagoyaterminé sa participation avec plusieurs résultats de haut niveau.

423 kilogrammes — le résultat du champion

Akbar Djuraev a démontré en pratique qu'il est l'athlète le plus fort de sa catégorie de poids en haltérophilie.

Notre compatriote a totalisé 423 kilogrammes à l'arraché et à l'épaulé-jeté. Ce score lui a assuré la victoire absolue dans sa catégorie.

Ainsi, Djuraev a ajouté une nouvelle médaille d'or au compte de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Mais au-delà du titre, sa plus grande nouveauté dans la compétition concerne les records.

À l'arraché — un nouveau record du monde

Djuraev a enregistré 197 kilogrammes à l'arraché, établissant un nouveau record du monde.

Ce chiffre a été l'un des moments forts de la performance de l'athlète à Aichi-Nagoya.

Le résultat de 197 kilogrammes a non seulement joué un rôle crucial dans sa quête du titre, mais est également entré dans l'histoire en tant que nouveau record du monde d'haltérophilie.

Les records d'Asie ont également été battus

Les records d'Akbar Djuraev ne se sont pas limités au résultat mondial.

Le champion ouzbek a également réussi à battre les records d'Asie dans les programmes d'arraché et d'épaulé-jeté.

En conséquence, Djuraev a conclu sa participation à Aichi-Nagoya 2026 avec plusieurs résultats majeurs simultanés :

médaille d'or des Jeux asiatiques ;

un total de 423 kilogrammes sur les deux épreuves ;

un record du monde de 197 kilogrammes à l'arraché ;

des records d'Asie à l'arraché et à l'épaulé-jeté.

Une nouvelle médaille d'or pour la délégation ouzbèke

À Aichi-Nagoya, les athlètes ouzbeks continuent de lutter pour des médailles dans diverses disciplines.

La médaille d'or d'Akbar Djuraev est une récompense précieuse pour la délégation nationale. Cependant, l'importance de cette victoire ne se mesure pas seulement à la médaille.

Car Djuraev a agrémenté son titre d'un record du monde et de records d'Asie .

423 kilogrammes — un résultat suffisant pour l'or. 197 kilogrammes est le chiffre devenu record du monde.

Ainsi, Akbar Djuraev a non seulement prouvé qu'il était sans égal dans sa catégorie aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, mais il a également ajouté une nouvelle page brillante à l'histoire de l'haltérophilie ouzbèke.

Médaille d'or, record du monde et records d'Asie — la soirée de sacre d'Akbar Djuraev à Aichi-Nagoya restera dans l'histoire avec ce trio.