La Coupe du Monde 2026 ne propose pas seulement des scores fleuves et des matchs intenses, mais aussi des événements qui renouvellent l'histoire du football. L'équipe nationale de Curaçao, l'un des débutants les plus inattendus et intéressants du tournoi, a officiellement été inscrite dans le livre des records Guinness selon un communiqué du service de presse de la fédération locale de football de l'État insulaire.

Ce petit État des Caraïbes a enregistré un indicateur absolument unique et sans précédent dans l'histoire des Coupes du Monde.

Record absolu de population : l'Islande détrônée

L'entrée de l'équipe de Curaçao dans le livre Guinness est due au fait qu'elle a été reconnue comme le pays ayant la population la plus faible à avoir obtenu son ticket et à participer au Mundial.

Population de Curaçao : Dans cet État insulaire au cœur de l'océan Atlantique, résident seulement 156 115 habitants.

Importance du record : C'est l'indicateur le plus bas parmi tous les pays ayant participé aux Coupes du Monde de football jusqu'à présent. Avec ce résultat, Curaçao a largement dépassé l'Islande, qui détenait le record lors de la Coupe du Monde 2018 avec environ 330 000 habitants.

Un début difficile et des opportunités futures

Pour rappel, le match de début de Curaçao, surnommée la « mini-Pays-Bas », lors de la Coupe du Monde 2026 a été très difficile. L'Allemagne, l'un des grands favoris du tournoi, les a battus sur le score de 7-1. Malgré tout, le simple fait de marquer un but au Mundial est devenu une véritable fête pour les représentants de la petite île.

Désormais, les détenteurs du record Guinness se préparent pour leur deuxième match.

Annonce du prochain match : L'équipe de Curaçao affrontera, dans le cadre de la 2ème journée de la phase de groupes, l'adversaire coriace d'Amérique latine, l'Équateur. La rencontre débutera le 21 juin au matin heure de Tachkent.

Conclusion des analystes sportifs : Le fait qu'un pays comme Curaçao, dont la population est inférieure à celle d'un petit quartier de Tachkent, figure parmi les 48 meilleures équipes du monde et joue au Mundial prouve une fois de plus que le football est un sport global et riche en miracles. Bien qu'ils aient subi une défaite amère contre l'Allemagne, ils sont déjà inscrits en lettres d'or dans l'histoire de leur pays. Nous attendons un match combatif face à l'Équateur !

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