Bogdan Guskov dévoile son plan pour vaincre l'ancien champion de l'UFC Robert Whittaker

Le célèbre combattant d'arts martiaux mixtes ouzbek Bogdan Guskov se prépare officiellement pour l'un des défis les plus importants et les plus exigeants de sa carrière. Notre compatriote s'est exprimé pour la première fois sur son prochain combat, officiellement annoncé par la plus prestigieuse organisation mondiale, promettant à ses fans un KO spectaculaire et intense.

Dans ce combat à venir, Guskov affrontera l'une des stars légendaires de l'UFC, l'ancien champion Robert Whittaker.

Soirée principale à Sydney : Date et statut du combat

Cette confrontation majeure sera l'un des événements phares du tournoi international :

Date et lieu : Le combat aura lieu le 7 février 2027 lors de l'événement « UFC Fight Night Sydney » à Sydney, en Australie ;

Place sur la carte : Le duel entre Guskov et Whittaker se déroulera en tant que co-main event , c'est-à-dire le deuxième combat le plus important de la soirée ;

Niveau de l'adversaire : L'Australien Robert Whittaker, âgé de 35 ans, est un ancien champion poids moyens de l'UFC et montera dans l'octogone sur ses terres.

« Ils m'aiment pour mes combats spectaculaires » : Le plan de Guskov

Dans une interview accordée à « Red Corner MMA », l'athlète ouzbek a reconnu les points forts de son futur adversaire tout en révélant son objectif principal :

Victoire avant la limite uniquement : « Bien sûr, je vais essayer de livrer un combat divertissant. Les fans m'aiment pour mes combats spectaculaires. Je chercherai à mettre mon adversaire KO », a déclaré Guskov ;

Clés de l'octogone : « Robert est un ancien champion ! Il y a plusieurs clés pour la victoire, mais c'est dans l'octogone qu'il faudra déterminer lesquelles fonctionneront vraiment », a conclu l'athlète ouzbek.

Le combat de Bogdan Guskov contre l'ancien roi de la division est considéré comme le test décisif pour grimper dans le classement de l'UFC et potentiellement rejoindre la course au titre.