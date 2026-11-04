Robert Whittaker s'exprime sur son combat contre notre compatriote Bogdan Guskov

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Robert Whittaker s'exprime sur son combat contre notre compatriote Bogdan Guskov

L'ancien champion des poids moyens de l'UFC, le célèbre combattant australien Robert Whittaker a partagé ses réflexions avant l'affrontement crucial contre le représentant de l'Ouzbékistan, Bogdan Guskov. Ce combat passionnant aura lieu le 7 février 2027 à Sydney, en Australie, dans le cadre du tournoi UFC Fight Night 298 chez les poids mi-lourds.

Un retour à Sydney après 10 ans d'absence

Whittaker a souligné qu'il n'avait pas combattu dans sa ville natale de Sydney depuis plus de 10 ans. Il a noté que son dernier combat dans cette ville correspondait à l'époque où il passait chez les poids moyens :

« Tous mes amis, ma famille et mes fans seront présents au tournoi. Je vais vous offrir un vrai spectacle ! »

Robert Whittaker

Pourquoi Bogdan Guskov ? Évaluation de l'adversaire

L'ancien champion australien a révélé que les organisateurs avaient initialement envisagé plusieurs autres candidats pour ce combat, mais qu'ils avaient refusé pour diverses raisons. Seul notre compatriote Bogdan Guskov a accepté sans hésiter l'offre de se rendre à Sydney pour affronter l'ancien champion.

Dans son podcast, Whittaker a salué le potentiel de combat de Guskov, le décrivant comme un puissant puncheur :

« Guskov est grand, a une longue allonge et est un adversaire dangereux avec une frappe très lourde pour la catégorie des mi-lourds. S'il me touche proprement, ça fera très mal. Mais mon plan de combat reste le même : frapper sans être touché. »

Détails du combat UFC Fight Night 298 : Whittaker vs Guskov

Indicateurs

Détails

Combattants

Robert Whittaker (Australie) vs Bogdan Guskov (Ouzbékistan)

Nom du tournoi

UFC Fight Night 298

Date

7 février 2027

Lieu

Sydney, Australie

Catégorie

Poids mi-lourds (Light Heavyweight)

Statut

Affrontement entre un ancien champion et un puncheur du TOP-15

Pour l'athlète ouzbek, cette confrontation est une opportunité majeure non seulement de vaincre l'un des noms les plus célèbres du sport mondial, mais aussi de s'imposer parmi les leaders de la catégorie des mi-lourds de l'UFC.

Selon vous, notre compatriote Bogdan Guskov pourra-t-il arrêter l'hôte Robert Whittaker à Sydney grâce à ses puissants coups de poing ?

Laissez vos analyses dans les commentaires et partagez cette nouvelle importante sur ce combat avec tous les fans de MMA !

Robert WhittakerBogdan GuskovUFC Fight Night 298MMACombat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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