Thriller spectaculaire à Naples : 6 buts lors du choc entre Naples et la Roma

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Thriller spectaculaire à Naples : 6 buts lors du choc entre Naples et la Roma

Dans le cadre de la 8e journée de Serie A, un véritable drame footballistique et une pluie de buts ont été observés à Naples. Le club local Napoli a accueilli le club de la capitale, Roma et la rencontre, disputée avec une intensité folle, s'est soldée par un match nul spectaculaire sur le score de 3:3. Scott McTominay a inscrit un doublé pour les Napolitains, tandis que Leonardo Balerdi, entré en jeu pour les Romains, a marqué deux buts dans les dernières minutes pour sauver les visiteurs de la défaite.

Attaques incessantes et suspense jusqu'au bout

Le match restera dans les mémoires pour le jeu ouvert et sans compromis des deux équipes :

Les premiers coups de Napoli :

  • À la 28e minute, André-Frank Zambo Anguissa a ouvert le score (1:0). Au début de la seconde période, à la 48e minute, Scott McTominay a doublé la mise (2:0) ; Le réveil de la Roma :

  • Les Romains n'ont pas abdiqué — à la 69e minute, Matías Soulé a réduit l'écart, et cinq minutes plus tard, à la 74e minute, le remplaçant Balerdi a rétabli l'équilibre (2:2) ; Final dramatique :

  • À la 83e minute, McTominay a marqué à nouveau pour rapprocher les Napolitains de la victoire (3:2), mais à la 89e minute, Balerdi a inscrit son deuxième but, scellant ainsi le score final (3:3). Situation au classement

Après ce match nul riche en buts, la situation au classement a évolué comme suit :

La place de la Roma :

  • Avec 18 points, les Romains conservent la 3e place du championnat ; La situation de Napoli :

  • Avec 12 points, le club de Naples occupe la 7e position du tableau. Feuille de match :

Serie A italienne. 8e journée

Napoli — Roma 3:3

Buts :

  • Anguissa 28, McTominay 48, 83 — Soulé 69, Balerdi 74, 89. Napoli :

  • Meret, Di Lorenzo, Badiashile (Beukema, 52), Marin, Olivera, McTominay, De Bruyne, Anguissa, Højlund, Lang (Vergara, 80), Politano. Roma :

  • Gollini, Mancini (Gilardi, 84), Ndicka, Hermoso (Castro, 58), De Roon, Pisilli (Balerdi, 61), França, Rensch (Molina, 58), Cristante, Malen (Mora, 84), Soulé. Gollini, Manchini (Jilardi, 84), Ndika, Ermoso (Kastro, 58), De Ron, Pizilli (Balerdi, 61), Fransa, Rensh (Molina, 58), Kristante, Malen (Mora, 84), Soule.

NapoliRomaScott McTominayLeonardo BalerdiNaples
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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