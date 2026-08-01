Le séisme le plus puissant depuis 40 ans en Italie sème la panique

Un violent séisme de magnitude 4,7 s'est produit le 31 juillet à Naples et dans ses environs, dans le sud de l'Italie. Selon les rapports, au moins 21 personnes ont été blessées à divers degrés suite à la catastrophe naturelle, et l'état de deux d'entre elles est jugé grave.

Selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie, la secousse a été fortement ressentie dans toute la ville de Naples et en particulier dans la zone de l'épicentre des Champs Phlégréens. Le séisme a été enregistré à 19h46, heure locale.

Les experts soulignent qu'il s'agit du séisme le plus puissant observé dans la région de Pozzuoli au cours des quarante dernières années. C'est la première fois qu'une telle secousse est enregistrée depuis la reprise de l'activité bradyseismique liée à la lente élévation et à l'affaissement de la croûte terrestre dans cette zone.

Quelques heures plus tard, vers 22h00 heure locale, une réplique d'une magnitude de 3,8 s'est produite, accentuant encore l'inquiétude parmi la population.

Le séisme a endommagé plusieurs bâtiments résidentiels. De plus, l'effondrement partiel d'un pylône électrique à haute tension a provoqué des coupures de courant dans les quartiers de Fuorigrota et Bagnoli. Par mesure de sécurité, la circulation des trains a également été temporairement suspendue.

Par ailleurs, une partie d'un flanc de montagne s'est effondrée près du volcan Solfatara. De grandes fissures étant apparues sur les routes menant au port de Pozzuoli, les activités portuaires ont été temporairement suspendues.

Actuellement, des postes de secours d'urgence ont été mis en place par les autorités locales. De l'eau potable et des produits de première nécessité sont distribués aux habitants blessés et évacués des zones dangereuses. Les experts continuent de surveiller en permanence l'activité sismique dans la région.