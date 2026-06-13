Wayne Rooney exhorte Manchester United à faire revenir Scott McTominay

La légende de Manchester United, Wayne Rooney, a exhorté son ancien club à réaliser un transfert sensationnel pour faire revenir le milieu de terrain de Naples, Scott McTominay. L'attaquant emblématique a qualifié de déconcertante la décision de vendre le joueur de 29 ans à la Serie A pour 26 millions de livres sterling. Rooney estime que l'Écossais était une figure essentielle pour l'équipe grâce à ses buts et son abnégation. C'est ce que rapporte Goal.com .

La décision de vendre ce pur produit du centre de formation est perçue comme une erreur de la direction du club, surtout après qu'il soit devenu champion du Scudetto lors de sa première saison en Italie et qu'il ait considérablement élevé son niveau de jeu. McTominay a franchi un cap depuis son départ d'Old Trafford, faisant preuve de qualités de leader tant en club qu'en sélection nationale.

Wayne Rooney a critiqué la stratégie sportive de Manchester United dans son émission personnelle. « Je n'arrivais pas à croire que Manchester United l'ait laissé partir, car c'est un joueur qui travaille sans relâche. À l'époque, c'était l'un de ces joueurs que vous vouliez voir sur le terrain chaque semaine car il pouvait avoir un impact majeur quand les autres ne se donnaient pas à fond. Il jouait dans un rôle plus offensif et marquait des buts importants. J'adorerais le voir revenir à Manchester United maintenant », a déclaré Rooney.

Actuellement, la direction de Manchester United travaille sur le rajeunissement de l'effectif et a finalisé le transfert du milieu de terrain de l'Atalanta, Ederson. Bien que la liste du club comprenne de jeunes talents comme Matheus Fernandes, Alex Scott et Adam Wharton, le nom de McTominay ne figure pas encore parmi les candidats officiels. Néanmoins, les fans et les experts pensent que le retour du milieu de terrain expérimenté remonterait le moral de l'équipe.

En ce moment, Scott McTominay se prépare pour la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Écosse. Les Écossais sont de retour dans un tournoi majeur après 28 ans d'absence, et McTominay devrait être le leader clé lors du premier match contre Haïti. Après sa participation à ce tournoi, son avenir sera à nouveau au centre de l'attention lors du mercato estival.