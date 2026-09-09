Arteta met en garde contre l'atmosphère hostile de Naples et dévoile sa formule pour la victoire

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Arteta met en garde contre l'atmosphère hostile de Naples et dévoile sa formule pour la victoire

La 1ère journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League 2026/2027 offre aux fans de football européen l'un des chocs les plus attendus. Arsenal, l'un des clubs emblématiques d'Angleterre, se déplace sur la pelouse du Napoli au stade Diego Armando Maradona, réputé pour être l'un des terrains les plus bouillants et sous pression d'Italie. Avant la rencontre, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, s'est confié au service de presse sur la force des Napolitains à domicile, la pression intense exercée par les supporters et l'expérience de l'adversaire. Quels sont les points forts du Napoli qui inquiètent Arteta, les Gunners pourront-ils résister à la pression dans le sud de l'Italie et quand le match débutera-t-il ? En fin d'article, nous vous dévoilons tous les détails sur l'état d'esprit des équipes et l'heure du coup d'envoi.

« Ce sera un test très difficile » : l'analyse lucide d'Arteta

Le coach d'Arsenal n'a pas caché qu'il était conscient de la puissance de l'adversaire sur ses terres :

  • L'atmosphère du stade Maradona : Arteta a admis avoir déjà visité cette enceinte mythique et avoir constaté par lui-même à quel point les supporters napolitains créent une ambiance enflammée et impitoyable ;

  • Les statistiques impressionnantes du Napoli à domicile : L'entraîneur a souligné que l'équipe italienne produit un football très puissant et efficace devant son public ;

  • Un entraîneur et un effectif de haut niveau : Arteta a souligné que l'adversaire dispose d'un entraîneur doté d'une grande expérience internationale et de joueurs vedettes ayant évolué dans des ligues majeures, se disant prêt à affronter les difficultés à venir.

« Ce sera un match vraiment complexe. J'ai déjà été dans ce stade et je sais quelle atmosphère ils créent. Leurs résultats à domicile sont vraiment impressionnants. Ils ont un entraîneur expérimenté et beaucoup de joueurs qui ont évolué dans les grands championnats. Nous savons donc ce qui nous attend. Nous sommes prêts et dans un excellent état d'esprit », a déclaré Mikel Arteta, cité par le service de presse officiel du club.

L'état des équipes avant le choc

Le début de la nouvelle saison européenne est crucial pour les deux formations :

  • La confiance des Londoniens : Arsenal est considéré cette saison comme l'un des principaux prétendants au titre suprême, non seulement en Premier League, mais aussi en UEFA Champions League ;

  • La forteresse de Naples : Le Napoli se distingue par son jeu agressif et rapide, capable de mettre en difficulté n'importe quel géant européen dans son stade.

Heure du coup d'envoi

La question la plus importante pour les fans de football est de savoir quand ce duel intense entre les géants italien et anglais débutera. La conclusion la plus importante est que, le match entre le Napoli et Arsenal, l'une des affiches de la 1ère journée de l'UEFA Champions League, se déroulera au célèbre stade Diego Armando Maradona à Naples. Le coup d'envoi de cette rencontre très attendue est officiellement fixé dans la nuit du 9 au 10 septembre, à 00h00 .

Selon vous, Arsenal, sous la direction de Mikel Arteta, pourra-t-il résister à la pression de Naples et repartir avec la victoire, ou le Napoli réussira-t-il à faire tomber le géant anglais devant ses supporters ? Laissez vos pronostics et commentaires, et partagez cette actualité footballistique avec les passionnés d'Europe !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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