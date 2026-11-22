Lors de la 12e journée de Serie A italienne, Donyell Malen a offert un véritable festival de buts. L'attaquant néerlandais a trouvé le chemin des filets à quatre reprises contre Parme, réalisant un quadruplé et contribuant largement à la large victoire à l'extérieur de la Roma. La Lazio et Côme ont également battu leurs adversaires, tandis que Naples a décroché trois points précieux.

Les quatre premiers matches de la 12e journée de la saison 2026/2027 du championnat d'Italie sont terminés. Le résultat le plus marquant de la journée a été la victoire 5-1 de la Roma sur le terrain de Parme.

Côté romain, Donyell Malen est devenu un véritable casse-tête pour les défenseurs adverses. L'attaquant a marqué quatre buts en un seul match, signant un quadruplé. Par ailleurs, la Lazio a largement battu Lecce, tandis que Naples et Côme ont remporté leurs rencontres respectives.

Quadruplé de Malen : La Roma inscrit cinq buts

Parme — Roma 1:5

Le résultat le plus retentissant de la 12e journée a été la large victoire à l'extérieur de la Roma. Les Romains ont inscrit cinq buts sur la pelouse de Parme, ne laissant aucune chance à leur adversaire.

Le héros incontesté de la rencontre a été Donyell Malen. L'attaquant néerlandais a ouvert le score à la 38e minute. En seconde période, sa série de buts s'est poursuivie : il a trouvé le chemin des filets trois fois supplémentaires aux 67e, 76e et 89e minutes.

Ainsi, Malen a marqué quatre buts dans un seul match, réalisant un quadruplé. Rodrigo Mora a également inscrit son nom au tableau d'affichage à la 70e minute.

Pour Parme, Nesta Elfege a réduit le score à la 53e minute. Cependant, cela n'a pas aidé les hôtes à éviter la défaite.

Au final, la Roma s'est imposée 5-1. Les quatre buts de Malen ont été l'événement le plus marquant de la journée.

Victoire convaincante de la Lazio : Noslin signe un doublé

Lazio — Lecce 3:0

Une autre équipe romaine, la Lazio, a également remporté une victoire convaincante devant ses supporters. Les hôtes ont inscrit trois buts sans réponse face à Lecce.

Tijjani Noslin a été l'un des principaux acteurs de la rencontre. Il a ouvert le score à la 24e minute avant de signer un doublé à la 67e minute.

Davide Frattesi a scellé le sort du match. En marquant à la 89e minute, il a assuré la victoire 3-0 de la Lazio.

Un seul but de McTominay a suffi à Naples

Naples — Torino 1:0

Les Napolitains ont affronté le Torino sur leur terrain. Le match a été très disputé et le score est resté vierge pendant longtemps.

Le seul but offrant la victoire aux hôtes a été inscrit à la 72e minute. Le milieu de terrain écossais Scott McTominay a trompé le gardien adverse, offrant trois points cruciaux à Naples.

Dans le temps restant, le Torino a tenté d'égaliser, mais les Napolitains ont conservé leur avantage.

Côme bat Cagliari à domicile

Côme — Cagliari 2:0

Dans une autre rencontre de la journée, Côme a accueilli Cagliari et s'est imposé 2-0.

À la 24e minute, Jacopo Ramon a ouvert le score pour les locaux. En seconde période, Lucas da Cunha a marqué à la 56e minute, consolidant l'avantage de son équipe.

Cagliari n'a pas réussi à changer le score par la suite. En conséquence, Côme empoche les trois points.

Premiers résultats de la 12e journée de Serie A

Rencontre Score Côme — Cagliari 2:0 Lazio — Lecce 3:0 Parme — Roma 1:5 Naples — Torino 1:0

Le héros de la journée : Donyell Malen

Parmi les premiers matches de la 12e journée, la large victoire de la Roma et les quatre buts de Donyell Malen se sont distingués. Réaliser un quadruplé dans un match est un événement majeur tant pour l'attaquant que pour son équipe.

Alors que la Lazio et Côme ont ravi leurs fans avec des victoires, Naples a obtenu trois points grâce à un succès minimal. Les autres matches de la 12e journée de Serie A apporteront plus de clarté au classement.