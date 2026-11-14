L'équipe nationale d'Argentine, championne du monde, a affronté son rival historique, l'Uruguay, lors d'un match amical disputé sur son terrain. Dans le célèbre stade de Buenos Aires, «Alberto José Armando» , le match intense s'est soldé par une victoire des visiteurs — 1:2.

Lutte acharnée et buts en seconde période

La première mi-temps a été équilibrée, sans aucun but marqué. Cependant, dès le début de la seconde période, la situation a basculé :

48e minute : Le défenseur Leonardo Balerdi a marqué contre son camp, permettant aux Uruguayens d'ouvrir le score (0:1).

54e minute : Six minutes plus tard, Maximiliano Araújo a doublé la mise pour l'Uruguay (0:2).

73e minute : Julián Álvarez a réduit l'écart d'une frappe précise, redonnant espoir à l'« Albiceleste » (1:2).

Cependant, les efforts des Argentins pour égaliser sont restés vains. Lionel Messi a vu l'Argentine s'incliner dès son premier match depuis son départ de l'équipe nationale.

Détails du match Statistiques et informations Score Argentine — Uruguay — 1:2 Buts Balerdi 48' (csc), Araújo 54' — Álvarez 73' Stade «Alberto José Armando», Buenos Aires Sélectionneurs et compositions Des compositions mêlant jeunesse et nouveauté ont été testées

Compositions de départ

Pour ce match, les deux sélectionneurs ont largement fait tourner leur effectif, offrant une chance à de jeunes joueurs.

Côté Argentine : Rulli, Medina (Vega, 83), Montiel (Giai, 83), Lisandro Martínez, Balerdi, Palacios (Soulé, 46), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Almada (Prestianni, 60), Nico Paz, Julián Álvarez.

Côté Uruguay : Fermarin, Olivera, Ronald Araújo, Varela, Piquerez (Cáceres, 58), Canobbio (Valverde, 58), Torreira (Viñas, 76), Bentancur, Maximiliano Araújo (Pellistri, 85), De Arrascaeta (Bernal, 76), Núñez (Aguirre, 85).

Prochains défis

Après cette défaite, les deux équipes poursuivent leur préparation. Le 18 novembre , l'Argentine affrontera le Costa Rica en match amical. Le même jour, l'Uruguay jouera contre la République dominicaine.

Selon vous, Lionel Messiquel impact le départ de Messi a-t-il réellement sur le jeu et les résultats de l'Argentine ? Donnez votre avis en commentaire !