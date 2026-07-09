Un nom surprise dans les plans du Real : l'initiative vient de Mourinho

Le milieu de terrain de Naples, Scott McTominay, pourrait poursuivre sa carrière au Real Madrid.

Selon l'insider Nicolò Schira, l'intérêt pour le joueur écossais est né à l'initiative personnelle de l'entraîneur du Real, José Mourinho.

Mourinho veut retrouver son ancien protégé

Le technicien portugais a déjà travaillé avec McTominay à Manchester United.

C'est pourquoi Mourinho connaît bien ses capacités, son caractère et son utilité sur le terrain. Selon la source, c'est lui qui a proposé l'idée de faire venir le milieu de terrain à Madrid.

McTominay a brillé à Naples

Scott McTominay a rejoint Naples en 2024 en provenance de Manchester United pour 30 millions d'euros.

Il est rapidement devenu l'un des joueurs clés des Napolitains. Lors de la saison 2025/26, le milieu de terrain a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues.

Au cours de ces rencontres, McTominay a :

marqué 14 buts ;

délivré 4 passes décisives.

Un contrat valable jusqu'en 2028

Le contrat actuel de McTominay avec Naples court jusqu'au 30 juin 2028.

Cela signifie que les négociations ne seront pas faciles pour le Real. Il est peu probable que le club napolitain laisse partir le joueur à bas prix.

Une valeur marchande d'environ 40 millions d'euros

Le portail Transfermarkt estime la valeur marchande du milieu de terrain écossais à environ 40 millions d'euros.

Cependant, compte tenu de son efficacité la saison dernière et de la durée de son contrat, Naples pourrait exiger une somme plus élevée pour le transfert.

Un nouveau rôle possible à Madrid

McTominay se distingue en tant que milieu de terrain classique par son engagement physique, sa capacité à pénétrer dans la surface et son instinct de buteur.

Mourinho sait parfaitement tirer le meilleur parti de ce type de joueurs. La question principale est désormais de savoir si le Real transformera cet intérêt en offre officielle ou si McTominay restera à Naples.