Choc intense à Naples : la série de 6 victoires de la Lazio s'arrête !

Lors du match phare de la 11e journée de Serie A, le leader du classement, la Lazio Rome, s'est déplacé à Naples pour affronter le Napoli. La rencontre, intense et disputée, s'est soldée par un match nul 1-1.

Ce résultat met fin à l'incroyable série de six victoires consécutives de la Lazio en championnat. Malgré cela, les Romains conservent leur première place. Le Napoli, qui avait perdu des points lors des deux dernières journées, obtient un point précieux pour stopper sa crise.

Un but par mi-temps : un autogoal rapide et le talent de Frattesi

La rencontre a débuté par une pression active des visiteurs :

Ouverture du score par Frattesi à la 28e minute : Davide Frattesi a conclu une attaque dangereuse des Romains par une frappe précise, donnant l'avantage à la Lazio — 0:1 ;

Un autogoal inattendu à la 48e minute : Dès le début de la seconde période, les Napolitains ont poussé fort. À la 48e minute, le défenseur visiteur Alfonso Pedraza a marqué contre son camp, rétablissant l'équilibre — 1:1 ;

Pluie de cartons jaunes : L'arbitre a distribué un total de 9 avertissements durant le match, notamment pour des cadres du Napoli comme Vergara et De Bruyne.

Feuille de match et compositions

Serie A. 11e journée Napoli — Lazio 1:1 Buts : Pedraza (48, c.s.c.) — Frattesi (28). Avertissements : Lang (44), Gilmour (65), Vergara (66, 74), De Bruyne (83) — Sutalo (33), Tavares (46), Floriani (61), Frattesi (78).

Napoli : Milinković-Savić, Rrahmani, Marin, Beukema, McTominay, Olivera, Gilmour (Anguissa, 69), Vergara (Lucca, 74), De Bruyne (Jovane, 83), Lang, Højlund (Politano, 74).

Lazio : Mandas, Sutalo (Leite, 33), Floriani (Lazzari, 61), Tavares (Pedraza, 46), Provestgaard, Belahyane, Taylor, Frattesi (Cancellieri, 78), Isaksen, Noslin, Pinamonti (Dele-Bashiru, 61).

Situation au classement

Ce match nul disputé à Naples relance le suspense en haut du tableau :