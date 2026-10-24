UFC 333 : Ramazon Temirov monte dans l'octogone à Abou Dabi — carte complète et horaires

·6·Sport
UFC 333 : Ramazon Temirov monte dans l'octogone à Abou Dabi — carte complète et horaires

Aujourd'hui, le 24 octobre, dans la capitale des EAU, Abou Dabi, se déroule l'événement numéroté tant attendu par les fans mondiaux de MMA et les supporters ouzbeks : UFC 333. Le programme de la soirée comprend deux combats pour le titre, un choc chez les poids lourds et un duel crucial impliquant notre compatriote

Ramazon Temirov. Ramazon Temirov Le combat principal pour nous : Ramazon Temirov face à un adversaire du top 10.

Le combat principal pour nous : Ramazon Temirov face à un adversaire du top 10

Pour le troisième combat le plus important de la soirée, le combattant ouzbek Ramazon Temirov (n°10) entrera dans l'octogone :

  • Statut de l'adversaire : Notre compatriote affrontera le dangereux combattant britannique classé 6e dans la catégorie poids mouches, Lone Kavana qui sera son adversaire ;

  • Nécessité d'une victoire stratégique : Un succès dans ce combat permettrait à Temirov d'intégrer le top 5 de sa division et de se rapprocher de la course au titre.

Intrigues de la carte principale : la défense de Volkanovski et la trilogie Yan-Dvalishvili

Les combats phares de la soirée seront au centre de l'attention de millions de fans :

  • Combat principal (Main Event) : Le champion des poids plumes, l'Australien Alexander Volkanovski, défendra sa ceinture contre l'invaincu Movsar Evloev (n°1) ;

  • Co-Main Event : Le champion des poids coqs, le Russe Petr Yan, affrontera l'ancien champion Merab Dvalishvilidans une trilogie. Le score est actuellement de 1-1, Dvalishvili ayant gagné en mars 2023 et Yan lors de la revanche en décembre 2025 ;

  • Derby russe chez les poids lourds : Le numéro 2 de la division, Alexander Volkov, affrontera Rizvan Kuniev, classé 7e.

Horaires du tournoi et carte complète

La compétition a débuté aujourd'hui, le 24 octobre, à 17h00 heure de Tachkent. Les combats de la carte principale débuteront à 22h00. Carte principale :

Carte principale :

  • Poids plumes (titre) : Alexander Volkanovski (champion) — Movsar Evloev (n°1)

  • Poids coqs (titre) : Petr Yan (champion) — Merab Dvalishvili (n°1)

  • Poids mouches : Lone Kavana (n°6) — Ramazon Temirov (n°10)

  • Poids lourds : Alexander Volkov (n°2) — Rizvan Kuniev (n°7)

  • Poids plumes : Aaron Pico (n°11) — Losene Keita

Carte préliminaire :

  • Azamat Murzakanov (n°7) — Dominick Reyes (n°8)

  • Nikita Krylov (n°15) — Abdul-Rakhman Yakhyaev

  • Abusupiyan Magomedov (n°12) — Cameron Rowston

  • Grant Dawson — Nurullo Aliev

  • Colby Thicknesse — Asaf Chopurov

  • Abubakar Vagaev — Jacob Malkoun

  • Bolaji Oki — Daniel Santos

  • Cody Steele — Noah Gnon

  • Jasmine Jasudavicius — Nicole Caliari

Ramazon TemirovUFC 333Alexander VolkanovskiPetr YanMMA
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Grande déclaration avant l'UFC 333 : qui l'emportera entre Petr Yan et Merab Dvalishvili ?Grande déclaration avant l'UFC 333 : qui l'emportera entre Petr Yan et Merab Dvalishvili ?22 octobre 22:56Islam Makhachev prédit le destin de Petr Yan et Evloev à l'UFC 333Islam Makhachev prédit le destin de Petr Yan et Evloev à l'UFC 33311 septembre 09:17Choc explosif à l'UFC 333 : Loner Kavana s'exprime sur son combat contre le puncheur ouzbekChoc explosif à l'UFC 333 : Loner Kavana s'exprime sur son combat contre le puncheur ouzbekHier 09:37Khamzat Chimaev fait ses pronostics pour trois grands combats de championnatKhamzat Chimaev fait ses pronostics pour trois grands combats de championnat15 septembre 08:23Abou Dhabi tremble : toutes les affiches de l’UFC 333 dévoiléesAbou Dhabi tremble : toutes les affiches de l’UFC 333 dévoilées16 août 10:00Michael Bisping fait une prédiction surprenante pour la trilogie entre Yan et DvalishviliMichael Bisping fait une prédiction surprenante pour la trilogie entre Yan et DvalishviliAujourd'hui 17:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran