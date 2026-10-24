UFC 333 : Ramazon Temirov monte dans l'octogone à Abou Dabi — carte complète et horaires

Aujourd'hui, le 24 octobre, dans la capitale des EAU, Abou Dabi, se déroule l'événement numéroté tant attendu par les fans mondiaux de MMA et les supporters ouzbeks : UFC 333. Le programme de la soirée comprend deux combats pour le titre, un choc chez les poids lourds et un duel crucial impliquant notre compatriote

Ramazon Temirov. Ramazon Temirov Le combat principal pour nous : Ramazon Temirov face à un adversaire du top 10.

Le combat principal pour nous : Ramazon Temirov face à un adversaire du top 10

Pour le troisième combat le plus important de la soirée, le combattant ouzbek Ramazon Temirov (n°10) entrera dans l'octogone :

Statut de l'adversaire : Notre compatriote affrontera le dangereux combattant britannique classé 6e dans la catégorie poids mouches, Lone Kavana qui sera son adversaire ;

Nécessité d'une victoire stratégique : Un succès dans ce combat permettrait à Temirov d'intégrer le top 5 de sa division et de se rapprocher de la course au titre.

Intrigues de la carte principale : la défense de Volkanovski et la trilogie Yan-Dvalishvili

Les combats phares de la soirée seront au centre de l'attention de millions de fans :

Combat principal (Main Event) : Le champion des poids plumes, l'Australien Alexander Volkanovski, défendra sa ceinture contre l'invaincu Movsar Evloev (n°1) ;

Co-Main Event : Le champion des poids coqs, le Russe Petr Yan, affrontera l'ancien champion Merab Dvalishvilidans une trilogie. Le score est actuellement de 1-1, Dvalishvili ayant gagné en mars 2023 et Yan lors de la revanche en décembre 2025 ;

Derby russe chez les poids lourds : Le numéro 2 de la division, Alexander Volkov, affrontera Rizvan Kuniev, classé 7e.

Horaires du tournoi et carte complète

La compétition a débuté aujourd'hui, le 24 octobre, à 17h00 heure de Tachkent. Les combats de la carte principale débuteront à 22h00. Carte principale :

Carte principale :

Poids plumes (titre) : Alexander Volkanovski (champion) — Movsar Evloev (n°1)

Poids coqs (titre) : Petr Yan (champion) — Merab Dvalishvili (n°1)

Poids mouches : Lone Kavana (n°6) — Ramazon Temirov (n°10)

Poids lourds : Alexander Volkov (n°2) — Rizvan Kuniev (n°7)

Poids plumes : Aaron Pico (n°11) — Losene Keita

Carte préliminaire :