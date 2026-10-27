Mahmud Muradov et Murodjon Ahmadaliyev soutiennent Ramazon Temirov après sa défaite

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Mahmud Muradov et Murodjon Ahmadaliyev soutiennent Ramazon Temirov après sa défaite

Le 24 octobre, lors du prestigieux tournoi UFC 333 organisé à Abou Dabi, le talentueux combattant ouzbek Ramazon Temirov a subi une défaite par KO technique dès le premier round lors d'un combat acharné contre l'Anglais Lone Kavanagh. Suite à ce revers inattendu, des figures emblématiques du sport ouzbek ont tenu à soutenir leur collègue en lui adressant des messages d'encouragement.

En particulier, l'ancien combattant de l'UFC et célèbre expert en MMA Mahmud Muradov ainsi que l'ancien champion du monde de boxe professionnelle Murodjon Ahmadaliyev Ramazon Temirovse sont adressés à lui, soulignant que cette défaite est une étape vers de futures grandes victoires.

« Je crois en toi » : les mots sincères de Mahmud Muradov

La star locale du MMA, Mahmud Muradov, a exprimé sa confiance dans le potentiel du jeune athlète et l'a exhorté à ne pas baisser les bras :

  • Appel à la résilience : « Petit frère, garde la tête haute. Ce qui t'est destiné ne t'échappera pas. J'ai une confiance totale en toi. Tu deviendras certainement champion ! », a déclaré Muradov pour encourager l'athlète ;

  • La réalité du sport : S'appuyant sur son expérience, Muradov a expliqué qu'en arts martiaux mixtes de haut niveau, une seule erreur ou précipitation peut décider du résultat, mais que cette défaite ne signifie pas la fin d'une carrière.

« Tu reviendras plus fort » : la réaction de Murodjon Ahmadaliyev

Le maître boxeur Murodjon Ahmadaliyev, qui a connu de nombreux combats difficiles sur les grands rings, a également envoyé ses respects et ses vœux chaleureux à Ramazon :

  • Accueillir l'épreuve avec patience : « La défaite comme la victoire viennent de Dieu. Insha'Allah, tu reviendras encore plus fort », a écrit le boxeur sur sa page de réseau social ;

  • Solidarité morale : Ces messages démontrent le haut niveau de fraternité et de soutien mutuel entre les athlètes dans le monde des arts martiaux ouzbeks.

Le KO technique survenu au premier round de l'UFC 333 a été une leçon importante pour la carrière de Ramazon Temirov. L'unité de la communauté sportive et des millions de fans prépare le terrain pour que le jeune athlète revienne dans l'octogone avec plus de sang-froid, une meilleure tactique et une force accrue.

Ramazon TemirovMahmud MuradovMurodjon AhmadaliyevUFC 333MMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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