Petr Yan conserve son titre après avoir battu Merab Dvalishvili à Abou Dabi

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Petr Yan conserve son titre après avoir battu Merab Dvalishvili à Abou Dabi

Dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dabi, le prestigieux UFC 333 a captivé tous les regards lors de son co-main event.

Le champion UFC en titre des poids coqs, le Russe Petr Yan est monté dans l'octogone face à son plus grand rival, l'ancien champion Merab Dvalishvilipour défendre avec succès sa ceinture de champion.

Trilogie historique : Le score est désormais de 2-1

La rivalité entre ces deux stars possède une histoire longue et complexe :

  • Premier affrontement (mars 2023) : Lors du premier combat, le Géorgien Merab Dvalishvili s'était imposé grâce à ses takedowns incessants et son cardio supérieur ;

  • Revanche (décembre 2025) : Lors du deuxième combat, Petr Yan a su tirer les leçons de ses erreurs pour prendre une revanche convaincante et récupérer la ceinture ;

  • Le combat décisif (UFC 333) : Dans ce troisième duel crucial, Yan a pris l'ascendant, portant le score global à 2-1 et mettant un point final à cette rivalité.

Un combat complet et une décision des juges

Le combat de 5 rounds dans l'octogone s'est déroulé sur un rythme intense et avec une grande technicité :

  • Stratégie de combat : Petr Yan a parfaitement géré la distance, neutralisant les tentatives de lutte dangereuses de Dvalishvili tout en maintenant l'initiative avec des séries de frappes debout ;

  • Victoire : Le combat est allé au terme des rounds prévus et, à l'unanimité, les juges ont déclaré le combattant russe vainqueur.

Grâce à cette victoire, Petr Yan confirme une fois de plus sa domination absolue dans la division et s'affirme comme l'un des champions les plus brillants de l'histoire de l'UFC.

UFC 333Petr YanMerab DvalishviliMMAArts Martiaux Mixtes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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