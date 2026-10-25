Petr Yan conserve son titre après avoir battu Merab Dvalishvili à Abou Dabi

Dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dabi, le prestigieux UFC 333 a captivé tous les regards lors de son co-main event.

Le champion UFC en titre des poids coqs, le Russe Petr Yan est monté dans l'octogone face à son plus grand rival, l'ancien champion Merab Dvalishvilipour défendre avec succès sa ceinture de champion.

Trilogie historique : Le score est désormais de 2-1

La rivalité entre ces deux stars possède une histoire longue et complexe :

Premier affrontement (mars 2023) : Lors du premier combat, le Géorgien Merab Dvalishvili s'était imposé grâce à ses takedowns incessants et son cardio supérieur ;

Revanche (décembre 2025) : Lors du deuxième combat, Petr Yan a su tirer les leçons de ses erreurs pour prendre une revanche convaincante et récupérer la ceinture ;

Le combat décisif (UFC 333) : Dans ce troisième duel crucial, Yan a pris l'ascendant, portant le score global à 2-1 et mettant un point final à cette rivalité.

Un combat complet et une décision des juges

Le combat de 5 rounds dans l'octogone s'est déroulé sur un rythme intense et avec une grande technicité :

Stratégie de combat : Petr Yan a parfaitement géré la distance, neutralisant les tentatives de lutte dangereuses de Dvalishvili tout en maintenant l'initiative avec des séries de frappes debout ;

Victoire : Le combat est allé au terme des rounds prévus et, à l'unanimité, les juges ont déclaré le combattant russe vainqueur.

Grâce à cette victoire, Petr Yan confirme une fois de plus sa domination absolue dans la division et s'affirme comme l'un des champions les plus brillants de l'histoire de l'UFC.